Стулья по 4 тысячи евро для Рижского замка: в канцелярии президента удивлены ценой и сроками

В положении о закупке указано, что каркас стульев должен быть изготовлен из клеенной фанеры не тоньше 10 мм, остальные части должны быть выполнены из качественных пород дерева.

Предполагается, что кресла будут обтянуты тканью Dausmann - 161 linen. Предприятия обязуюься обеспечивать гарантию стульям на срок до пяти лет.

Стулья предназначены для кабинета Яниса Чаксте.

Тем временем в канцелярии президента заявили, что указанные стулья должны были быть готовы еще пять лет назад и по более низкой цене — 9620 евро. Однако тогда, в 2015 году, стулья не были приняты из-за неправильного размера, заявила агентству LETA представитель канцелярии Юстине Дейчмане.