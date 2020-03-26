Результаты тестов на Covid-19 будут доступны на портале э-здоровья

Такой порядок введен, чтобы разгрузить человеческие ресурсы, потому что ранее в случае любого результата каждый сдавший анализ получал индивидуальный звонок. Если анализ на Covid-19 оказался положительным, будет действовать прежний порядок, то есть людям будет звонить специалист Центра профилактики и контроля заболеваний.

Чтобы получить информацию о результатах анализа, нужно зайти на сайт www.eveseliba.gov.lv, выбрать кнопку "Pieslegties" ("подключиться") и "Iedzivotajs" ("житель"). Далее следует авторизироваться через интернет-банк или электронную почту. Результат анализа можно увидеть в разделе "Pastkastite" ("почтовый ящик").