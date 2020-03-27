Используй время на карантине целесообразно: как обустроить балкон без больших затрат

"Во время карантина балкон — самое безопасное место, чтобы каждый день наслаждаться свежим воздухом. Если начнете обустройство сейчас, то успеете встретить теплые весенние дни на уютном, аккуратном балконе, где сможете работать, принимать пищу или просто насладиться солнцем", — говорит Дариус Римкус, руководитель отдела дизайна интерьера в IKEA. По его мнению, обустройство балкона обойдется всего в несколько десятков евро и может быть осуществлено не выходя из дома.

ФОТО: Пресс-фото

1 шаг — выбросить ненужные вещи: 0 EUR

"Каждый год мы проводим обследование жилищ жителей Латвии, и очень часто мы обнаруживаем, что балкон становится складом ненужных вещей. Если вы хотите гостиную на балконе, нужно будет отсортировать и упорядочить свои вещи", - говорит дизайнер. Те предметы, которые невозможно перенести в другие складские помещения, специалист рекомендует поместить на полки, специально предназначенные для наружного использования на балконе — это займет меньше места.

2 шаг — стол и стулья: 39 EUR

Чтобы на балконе было место, где можно посидеть и выпить кофе или чай, вам понадобится стол и хотя бы два стула. Такой комплект можно приобрести меньше чем за 40 евро.

"Рекомендуется выбрать подходящую мебель для наружного использования, которая может противостоять колебаниям температуры воздуха. Внутренняя мебель может быть повреждена прямыми солнечными лучами, изменениями температуры и влажности воздуха. Поэтому деревянная, пластиковая или металлическая мебель для наружного использования прослужит дольше и будет выглядеть лучше", - советует специалист.

Для небольшого балкона он рекомендует выбрать складной, компактный предмет мебели, который при необходимости можно повесить на крючок на стене, чтобы освободить место на балконе.

3 шаг — полка: 9,99 EUR

Даже на самом маленьком балконе в городе можно выращивать травы для салатов или мяту для чая. Те, кто любит садоводство, могут также выращивать на балконе салат, помидоры, клубнику и другие фрукты и овощи.

"Полки пригодятся для создания зеленого оазиса на балконе. Цветочные горшки можно размещать на верхних полках, а ящики для хранения на нижних полках", - советует дизайнер интерьера IKEA. Он говорит, что имеются специальные прозрачные крышки для металлических полок, которые превратят полки в небольшую теплицу.

ФОТО: Пресс-фото