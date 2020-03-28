Роды с уважением - это сотрудничество двух сторон: матери и акушерки

Роды с уважением - это сотрудничество двух сторон: матери, которая сама в первую очередь заботится о естественном ходе родов, и акушерки, которая помогает маме родить малыша, следя за состоянием роженицы и ребенка, или врача, который контролирует динамику родов и вмешивается в процесс, если роды чем-то осложняются. Роль каждой стороны нельзя недооценивать.
Акушерка Рижского роддома Диана Лубиня-Казакевича рассказала об этом "Маминому клубу":
"Будущая мама не обязана иметь медицинское образование и ориентироваться в медицинских терминах, но именно от нее в большей мере зависит, какими будут роды. Акушерке или врачу, в свою очередь, важно выстроить диалог с роженицей так, чтобы все его действия были понятны пациентке и не возникло недопонимание.
Например, закон "Pacientu tiesību likums" указывает доктору любой медицинской сферы, в данном случае - гинекологу, а также акушерке, что информация о здоровье пациентки, диагнозе и предлагаемой терапии или манипуляции должна быть донесена до нее на понятном ей языке. Это значит, что если человек не медик, то ему нельзя что-то объяснять, используя сложные медицинские термины. Это также означает, что информация о предполагаемом лечении или манипуляции предоставляется пациенту в понятной форме, принимая во внимание его возраст, зрелость и опыт (См.: Pacientu tiesību likuma 4.panta piektā daļa).
Прежде чем осуществить какую-либо медицинскую манипуляцию, акушерка или врач должны убедиться, что пациентка действительно поняла, что ей будут делать. Пациентка имеет право задать вопросы и получить на них ответы, прежде чем дать "Информированное добровольное согласие" на это лечение или манипуляцию (См.: Pacientu tiesibu likums 6 pants).
Информируя женщину о предстоящей особенно серьезной манипуляции, врач должен рассказать о ее целях, рисках, последствиях и об используемых методах (См.: Pacientu tiesibu likuma 1.panta otrās daļas 2.punkts). В этом заинтересован и сам врач: информирование пациентки улучшает диалог между ним и роженицей, уменьшает вероятность недоразумений, способствует участию в медицинском процессе самой матери и доверию к врачу, а следовательно - повышается ответственность самой пациентки.
Если будущая мама не получает необходимую информацию от врача, существует риск, что она может самовольно (и не всегда правильно) интерпретировать ведение родов. Отсутствие информации увеличивает риск недовольства полученной медицинской помощью или лечением и может привести к осуждению ответственности врача. Поэтому детальное информирование и последующее согласие пациента служат правовой защите самого врача. У пациентки есть право отказаться от предложенной манипуляции (но тогда она должна быть хорошо проинформирована о возможных последствиях и полностью осознавать это), не отказываясь от медицинской помощи в общем. Если врач просто призывает подписать отказ от лечения без объяснения последствий, это неправильно.
Закон "Pacientu Tiesību Likums" прописывает не только права пациента, но также и его ответственность (См.: Пункт 15). Пациент обязан заботиться о своем здоровье и активно принимать участие в лечении (в нашем случае - в родовспоможении). Это ответственность самой матери, которая осознает, что именно она должна позаботиться о благополучном исходе родов и постараться родить ребенка здоровым.
Для этого существует программа подготовки к родам в виде лекций и занятий, где специалист (акушерка или доула) обучает беременную женщину и ее группу поддержки - мужа, маму или подругу, которые будут участвовать в семейных родах, - анатомии матери и физиологии родов, технике дыхания, позам, тому, что делать, если отошли воды, когда нужно ехать в роддом, в каких случаях нужно вызывать неотложную скорую помощь, что ждет роженицу в роддоме, какие манипуляции могут быть, что делать, если боли становятся невыносимыми, какие есть средства для облегчения боли, методы обезболивания и т. д.
Информированная и образованная мама экономит свои силы, умеет расслабляться на схватках, пережить их правильно, отдыхать между ними, она реже впадает в истерику и панику, с ней легче договориться акушерке, донести информацию, помочь родить максимально естественно.
Готовясь к родам, нужно думать не только о том, что бы вы хотели получить - заботливое отношение акушерки, легкие и безболезненные роды, здорового ребенка, прикладывание к груди в первые же минуты после рождение ребенка и т. д., - но и о том, что вы готовы для этого сделать. Имеется в виду умение ориентироваться в этапах родов, правильно дышать, обладать знаниями относительно того, какие действия приносят вам облегчение во время схваток. Даже выбор грамотного сопровождающего врача или акушерки, которым вы доверяете, - это ваша ответственность.
Образованная мама понимает:
- На латентной фазе (самое начало родов, когда регулярные схватки еще переносимые, короткие и редкие) ей следует сохранять энергию - отдыхать и отстраниться от суеты, не спешить! Например, если схватки начались ночью, то не сидеть в Интернете или смотреть фильмы, а по возможности - спать. Ведь предстоит тяжелая работа!
- В активной фазе уже надо "вертикализироваться" и правильно дышать, ехать вовремя в роддом.
- Хорошо, если мама знает, какие позы она может принимать в потужной период, и если рядом будет муж, как он будет помогать, как важно слушаться акушерку, иметь позитивный настрой и т. д.
Роды - это кульминационный момент в жизни любой женщины, пик эмоциональных и физических усилий. И, конечно, к этому стоит подойти со всей ответственностью, не жалеть на это усилий и потратить время на подготовку".