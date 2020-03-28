Роды с уважением - это сотрудничество двух сторон: матери и акушерки

Акушерка Рижского роддома Диана Лубиня-Казакевича рассказала об этом "Маминому клубу":

"Будущая мама не обязана иметь медицинское образование и ориентироваться в медицинских терминах, но именно от нее в большей мере зависит, какими будут роды. Акушерке или врачу, в свою очередь, важно выстроить диалог с роженицей так, чтобы все его действия были понятны пациентке и не возникло недопонимание.

Например, закон "Pacientu tiesību likums" указывает доктору любой медицинской сферы, в данном случае - гинекологу, а также акушерке, что информация о здоровье пациентки, диагнозе и предлагаемой терапии или манипуляции должна быть донесена до нее на понятном ей языке. Это значит, что если человек не медик, то ему нельзя что-то объяснять, используя сложные медицинские термины. Это также означает, что информация о предполагаемом лечении или манипуляции предоставляется пациенту в понятной форме, принимая во внимание его возраст, зрелость и опыт (См.: Pacientu tiesību likuma 4.panta piektā daļa).

Прежде чем осуществить какую-либо медицинскую манипуляцию, акушерка или врач должны убедиться, что пациентка действительно поняла, что ей будут делать. Пациентка имеет право задать вопросы и получить на них ответы, прежде чем дать "Информированное добровольное согласие" на это лечение или манипуляцию (См.: Pacientu tiesibu likums 6 pants).

Информируя женщину о предстоящей особенно серьезной манипуляции, врач должен рассказать о ее целях, рисках, последствиях и об используемых методах (См.: Pacientu tiesibu likuma 1.panta otrās daļas 2.punkts). В этом заинтересован и сам врач: информирование пациентки улучшает диалог между ним и роженицей, уменьшает вероятность недоразумений, способствует участию в медицинском процессе самой матери и доверию к врачу, а следовательно - повышается ответственность самой пациентки.

Если будущая мама не получает необходимую информацию от врача, существует риск, что она может самовольно (и не всегда правильно) интерпретировать ведение родов. Отсутствие информации увеличивает риск недовольства полученной медицинской помощью или лечением и может привести к осуждению ответственности врача. Поэтому детальное информирование и последующее согласие пациента служат правовой защите самого врача. У пациентки есть право отказаться от предложенной манипуляции (но тогда она должна быть хорошо проинформирована о возможных последствиях и полностью осознавать это), не отказываясь от медицинской помощи в общем. Если врач просто призывает подписать отказ от лечения без объяснения последствий, это неправильно.

Закон "Pacientu Tiesību Likums" прописывает не только права пациента, но также и его ответственность (См.: Пункт 15). Пациент обязан заботиться о своем здоровье и активно принимать участие в лечении (в нашем случае - в родовспоможении). Это ответственность самой матери, которая осознает, что именно она должна позаботиться о благополучном исходе родов и постараться родить ребенка здоровым.