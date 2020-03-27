Северная Македония стала 30-м членом НАТО

Приему небольшого балканского государства с населением всего 2,1 млн человек долгое время препятствовал спор с Грецией из-за названия.

Афины опасались, что государство с названием "Македония" может предъявить территориальные претензии к одноименной греческой провинции.

Только после того, как Скопье в июне 2018 года согласился изменить название страны на Северную Македонию, препятствие к вступлению в НАТО было устранено.

"Северная Македония отныне является членом семьи из 30 стран и почти одного миллиарда человек. Североатлантический альянс зиждется на осознании того, что все вместе мы сильнее и безопаснее независимо от того, с какими испытаниями мы сталкиваемся", - заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Расширение НАТО на восток

Северная Македония стала 14 страной, присоединившейся к НАТО после окончания холодной войны. Большинство этих стран прежде входили в сферу влияния СССР. После падения железного занавеса, Москва искала сотрудничества с НАТО, однако стремительное расширение альянса на восток все больше осложняло отношения между сторонами, отмечает агентство AFP.

В последнее время НАТО сосредоточилась на приеме в свой состав стран Западных Балкан - региона, в котором Россия пытается усилить влияние. В июне 2017 года в альянс была принята Черногория. Хорватия и Албания вступили в НАТО еще в 2009 году.