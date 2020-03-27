Фото ⟩ Тихо и пусто: как выглядит Старая Рига в теплый пятничный вечер

Обычно вечера пятницы, особенно в столь теплую и солнечную погоду, проходят в Старой Риге шумно и весело, но не сейчас. Когда мир находится во власти коронавируса, рижане и гости города тщательно следуют советам специалистов и постановлениям правительства и не выходят лишний раз из дома. Редкому прохожему, который все-таки окажется в самом сердце латвийской столицы, представится необычная картина - практически полностью пустые улицы.
Не рискуйте, не выходите лишний раз на улицу, это за вас уже сделал фотограф TVNET Янис Шкапарс. Он прошелся по городу, чтобы показать, как выглядит Рига сегодня.
Галерея: Тихий пятничный вечер в Старой Риге