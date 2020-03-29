Вс, 29.03.2020
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Лукашенко о Covid-19: на льду вирусов нет, а умереть лучше стоя

Президент Беларуси Адександр Лукашенко с президентом России Владимиром Путиным.

ФОТО: Reuters/ScanPix

На льду нет вирусов, потому что это холодильник, сказал президент Беларуси Александр Лукашенко после дружеского хоккейного матча в субботу. 

Александру Лукашенко был задан вопрос, может ли что-то остановить его от выхода на лед.

"А зачем? Можно, но зачем? Я не понимаю... Здесь нет вирусов никаких. Это холодильник. Самое лучшее здоровье! Лучше, чем спорт, особенно лед. Антивирусное лекарство, самое настоящее", - приводит слова Лукашенко агентство "Белта".

Комментируя ситуацию с Covid-19, Лукашенко сказал, что "лучше умереть стоя, чем жить на коленях". 

Лукашенко не раз называл ситуацию вокруг коронавируса психозом и призывал не паниковать. Беларусь - единственная страна в Европе, где, несмотря на пандемию, продолжается чемпионат по хоккею и дан старт чемпионату по футболу. 

По официальным данным, в Беларуси менее 100 заболевших Covid-19. 

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