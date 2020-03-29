Лукашенко о Covid-19: на льду вирусов нет, а умереть лучше стоя

Александру Лукашенко был задан вопрос, может ли что-то остановить его от выхода на лед.

"А зачем? Можно, но зачем? Я не понимаю... Здесь нет вирусов никаких. Это холодильник. Самое лучшее здоровье! Лучше, чем спорт, особенно лед. Антивирусное лекарство, самое настоящее", - приводит слова Лукашенко агентство "Белта".

Комментируя ситуацию с Covid-19, Лукашенко сказал, что "лучше умереть стоя, чем жить на коленях".

Лукашенко не раз называл ситуацию вокруг коронавируса психозом и призывал не паниковать. Беларусь - единственная страна в Европе, где, несмотря на пандемию, продолжается чемпионат по хоккею и дан старт чемпионату по футболу.