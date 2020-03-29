В России на суповом чемпионате сожгли чучело коронавируса

В конце минувшей неделе в Красноярском крае прошел чемпионат по приготовлению ухи среди железнодорожников. По окончании мероприятия было ритуально сожжено чучело коронавируса, сообщает издание gudok.ru.
Всего в чемпионате участвовали шесть команд. Как отмечает издание, соревнования шли в довольно экстремальной обстановке – сильный ветер не давал расслабиться ни поварам, ни костровым. Тем не менее, все команды уложились в отведенный срок, и судьи отправились снимать пробу с шести абсолютно разных блюд.
Первое место в номинации "Царская уха" было присуждено медикам, а специальный приз от судейской бригады забрал восстановительный поезд.
Напоследок участники соревнования поучаствовали в ритуальном сожжении чучела коронавируса.