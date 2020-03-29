В России на суповом чемпионате сожгли чучело коронавируса

Всего в чемпионате участвовали шесть команд. Как отмечает издание, соревнования шли в довольно экстремальной обстановке – сильный ветер не давал расслабиться ни поварам, ни костровым. Тем не менее, все команды уложились в отведенный срок, и судьи отправились снимать пробу с шести абсолютно разных блюд.