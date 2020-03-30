Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 30 марта по 5 апреля

В сфере финансов и на работе не стоит проявлять излишнюю самоуверенность. Необходимо помогать окружающим, если тем понадобится поддержка.

Звезды и планеты помогут Львам в формировании новых целей и стремлений. Они подарят вдохновение, которое станет полезным для представителей творческих профессий.

Дева

Звезды и планеты повысят интеллектуальные возможности Дев. Это хорошо отразится на всех сферах жизни, но больше всего повезет тем, кто занимается интеллектуальным трудом, творчеством.

Также Девы станут более внимательными и у них обострится интуиция. Принимать важные решения будет на порядок легче обычного.

Самое главное сейчас - не позволять отрицательным мыслям внедряться в свое сознание. Это позволит Девам правильно взаимодействовать с окружающими и формировать у них стойкое чувство симпатии к себе.

Весы

На работе и в бизнесе Весам, вероятно, придется столкнуться с мощной оппозицией в лице врагов и недоброжелателей. Стоит быть осторожнее 31 марта и 1 апреля - в эти дни звезды могут ухудшить сообразительность Весов и сделать их медлительными.

Также на этой неделе

может появиться тяга к стереотипному мышлению, с которым стоит бороться любыми способами. Если мыслить стереотипно, можно оттолкнуть противоположный пол.

В любви и в отношениях Весам должно повезти, но идеальный период для романтики начнется только в пятницу.

Скорпион

Текущее положение планет позитивно скажется на мышлении Скорпионов, а также на их обаянии, чувстве юмора, интуиции. Самое главное - обостренное шестое чувство, которое поможет Скорпионам не тратить много времени на принятие решений. Этим людям удастся победить негативные эмоции, обрести оптимизм. Все это поможет в борьбе с недоброжелателями.

Почти вся неделя будет удачной и благоприятной, но 31 марта и 1 апреля звезды могут повернуться к Скорпионам спиной.

В эти дни желательно постараться остаться на плаву в самых сложных ситуациях во всех сферах жизни. Важно сохранять баланс, быть всегда наготове.

Стрелец

Стрельцам стоит избегать общения и ведения дел с грубыми и конфликтными личностями - следует проводить больше времени в окружении позитивных людей, которые помогут в трудную минуту, протянут руку, подскажут что-то важное, дадут совет. Любые наплывы негатива лучше лечить отдыхом и общением с близкими.

В конце недели звезды сделают Стрельцов более эмоциональными и яркими. Это хорошо скажется на успехах в любовной сфере.

Также Стрельцы смогут проявить свои лидерские качества, которые помогут сплотить семью, рабочий коллектив, дружескую компанию.

По отношению к окружающим потребуется проявление великодушия, доброты.

Козерог

Звезды и планеты хотят, чтобы представители этого знака не проявляли чрезмерного самолюбия. Это оттолкнет от них близких и друзей, будет мешать в самореализации и творческой деятельности.

Стоит проявить индивидуальность и начать гордиться своей непохожестью на окружающих.

Общение с начальством и людьми старшего поколения желательно строить только на уважении. Вольности могут привести к большим неурядицам.

В начале недели, возможно, придется бороться с комплексами и страхами, старыми вредными привычками.

Водолей

В самом начале недели звезды и планеты могут сделать этих людей высокомерными. Им стоит бороться с желанием казаться лучше остальных, держать свое тщеславие в узде. Гордыня - это обуза, а не счастливый билет, как ошибочно думают многие. Не нужно стремиться к власти и пытаться контролировать все вокруг. Пришло время расслабиться.

Любая смена "карнтинки" будет полезна на стыке марта и апреля. Можно переставить мебель, развлечься как следует дома в кругу семьи или со своей половинкой.

Рыбы

У каждого из нас есть свои ужасные привычки. На этой неделе звезды и планеты обострят такие привычки у Рыб. Также могут появиться новые переживания, проблемы с настроением. Ближе к среде отрицательное воздействие звезд спадет. Ему на смену придут оптимизм и большая удача во всех сферах. Появятся новые стремления, очистится подсознание.

Велика вероятность того, что в самом начале апреля в головах Рыб запустятся скрытые процессы - эти люди начнут думать о будущем и больше анализировать прошлое.