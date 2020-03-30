Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 30 марта по 5 апреля

Василиса Володина - популярная российская телеведущая и опытный астролог. Ее прогноз на неделю поможет вам настроить себя на позитивную волну и избежать неудач.
На этой неделе следует попробовать создать благоприятную астросферу в доме, чтобы улучшить энергетику. По прогнозу астролога, конец марта обещает быть продуктивным для большинства из нас, поэтому желательно воспользоваться этим, чтобы навести порядок дома.
Овен
Овнам больше всего повезет в любви. Эта сфера станет основной для людей данного знака Зодиака в ближайшие семь дней. Важно проводить больше времени с семьей, находить новые способы развлечения и веселья, а также дарить всем оптимизм.
Что касается сферы финансов и работы, то в этом направлении важно не откладывать ничего на потом. Необходимо посвящать свое время самым важным делам и не рисковать, прокладывая себе путь по головам.
Нужно искать новых друзей, помогая людям в трудную минуту. Это хорошо скажется на успехах, карме и на удаче в целом.
Телец
Наступает идеальное время для духовных поисков. Это будет очень важная неделя для Тельцов, потому что им удастся ответить на множество волнующих их вопросов о жизни, удаче, любви и дружбе. Необходимо заниматься самоанализом и помнить, что сейчас время динамики, поэтому обстановка может меняться резко и быстро.
Поиски ответов на духовные вопросы - это хорошо, но забывать про работу и финансовую сферу нельзя.
Важно быть наблюдательными и больше доверять интуиции, которая сможет провести Тельцов сквозь тернии к звездам.
На стыке марта и апреля нужно ставить перед собой правильные цели.
Близнецы
У Близнецов начинается достаточно сложное время, когда необходимо соблюдать ряд правил для достижения наилучших результатов. В бизнесе и финансах важен настрой на успех, в любви же стоит больше фокусироваться на близком человеке, забыв про эгоизм и личные прихоти.
Начиная со 2 апреля полезно будет заниматься самоанализом. Пришла пора разобрать и понять причины совершения своих прошлых ошибок.
Риски, авантюры, агрессия и импульсивность могут привести к духовному хаосу и потере самого важного - видимой цели. Из-за этого может начаться неразбериха и пропасть уверенность в себе.
Рак
Финансовая сторона жизни будет очень важной для Раков в период с 30 марта по 5 апреля. Особенно важным отрезком времени можно считать последние два дня марта. В понедельник и вторник лучше фокусироваться на покупках, рабочих делах, финансах. При этом не помешает умеренная экономия.
В семье и в дружбе важно поддерживать свой авторитет, не совершая необдуманных поступков и думая больше о других, нежели о себе.
Не стоит самоутверждаться за счет других, это может плохо сказаться на отношениях любого характера. Нужно быть осторожнее, потому что звезды могут сделать Раков более жадными и ревнивыми.
Лев
У Львов начинается время, когда стоит сфокусировать внимание на сфере любви. Особенно это касается тех, кто находится в поисках отношений. Львы не относятся к самым обаятельнмх Знакам Зодиака, но у этих людей есть своя особая харизма. Более того, звезды и планеты сделают их более успешными при знакомствах, пусть и виртуальных, и подарят удачу.
В сфере финансов и на работе не стоит проявлять излишнюю самоуверенность. Необходимо помогать окружающим, если тем понадобится поддержка.
Звезды и планеты помогут Львам в формировании новых целей и стремлений. Они подарят вдохновение, которое станет полезным для представителей творческих профессий.
Дева
Звезды и планеты повысят интеллектуальные возможности Дев. Это хорошо отразится на всех сферах жизни, но больше всего повезет тем, кто занимается интеллектуальным трудом, творчеством.
Также Девы станут более внимательными и у них обострится интуиция. Принимать важные решения будет на порядок легче обычного.
Самое главное сейчас - не позволять отрицательным мыслям внедряться в свое сознание. Это позволит Девам правильно взаимодействовать с окружающими и формировать у них стойкое чувство симпатии к себе.
Весы
На работе и в бизнесе Весам, вероятно, придется столкнуться с мощной оппозицией в лице врагов и недоброжелателей. Стоит быть осторожнее 31 марта и 1 апреля - в эти дни звезды могут ухудшить сообразительность Весов и сделать их медлительными.
Также на этой неделе
может появиться тяга к стереотипному мышлению, с которым стоит бороться любыми способами. Если мыслить стереотипно, можно оттолкнуть противоположный пол.
В любви и в отношениях Весам должно повезти, но идеальный период для романтики начнется только в пятницу.
Скорпион
Текущее положение планет позитивно скажется на мышлении Скорпионов, а также на их обаянии, чувстве юмора, интуиции. Самое главное - обостренное шестое чувство, которое поможет Скорпионам не тратить много времени на принятие решений. Этим людям удастся победить негативные эмоции, обрести оптимизм. Все это поможет в борьбе с недоброжелателями.
Почти вся неделя будет удачной и благоприятной, но 31 марта и 1 апреля звезды могут повернуться к Скорпионам спиной.
В эти дни желательно постараться остаться на плаву в самых сложных ситуациях во всех сферах жизни. Важно сохранять баланс, быть всегда наготове.
Стрелец
Стрельцам стоит избегать общения и ведения дел с грубыми и конфликтными личностями - следует проводить больше времени в окружении позитивных людей, которые помогут в трудную минуту, протянут руку, подскажут что-то важное, дадут совет. Любые наплывы негатива лучше лечить отдыхом и общением с близкими.
В конце недели звезды сделают Стрельцов более эмоциональными и яркими. Это хорошо скажется на успехах в любовной сфере.
Также Стрельцы смогут проявить свои лидерские качества, которые помогут сплотить семью, рабочий коллектив, дружескую компанию.
По отношению к окружающим потребуется проявление великодушия, доброты.
Козерог
Звезды и планеты хотят, чтобы представители этого знака не проявляли чрезмерного самолюбия. Это оттолкнет от них близких и друзей, будет мешать в самореализации и творческой деятельности.
Стоит проявить индивидуальность и начать гордиться своей непохожестью на окружающих.
Общение с начальством и людьми старшего поколения желательно строить только на уважении. Вольности могут привести к большим неурядицам.
В начале недели, возможно, придется бороться с комплексами и страхами, старыми вредными привычками.
Водолей
В самом начале недели звезды и планеты могут сделать этих людей высокомерными. Им стоит бороться с желанием казаться лучше остальных, держать свое тщеславие в узде. Гордыня - это обуза, а не счастливый билет, как ошибочно думают многие. Не нужно стремиться к власти и пытаться контролировать все вокруг. Пришло время расслабиться.
Любая смена "карнтинки" будет полезна на стыке марта и апреля. Можно переставить мебель, развлечься как следует дома в кругу семьи или со своей половинкой.
Рыбы
У каждого из нас есть свои ужасные привычки. На этой неделе звезды и планеты обострят такие привычки у Рыб. Также могут появиться новые переживания, проблемы с настроением. Ближе к среде отрицательное воздействие звезд спадет. Ему на смену придут оптимизм и большая удача во всех сферах. Появятся новые стремления, очистится подсознание.
Велика вероятность того, что в самом начале апреля в головах Рыб запустятся скрытые процессы - эти люди начнут думать о будущем и больше анализировать прошлое.
Это хорошо скажется на работе над ошибками, на формировании новых желаний, на энтузиазме в целом. Эта неделя будет неординарной и непростой, но на выходе Рыбы смогут получить успех.