Депутаты Сейма нарушают режим самоизоляции: ими заинтересовалась полиция

Возможно, именно поэтому по меньшей мере двумя из них - Марисом Кучинскисом (Союз "зеленых" и крестьян) и Илзе Индриксоне (национальное объединение) - интересуются правоохранительные органы, потому что эти депутаты выходили на улицу или не находились по декларированному месту жительства, пишет Latvijas avize.

Нужно отметить, что многие парламентарии сейчас подыскали себе другое жилье, в том числе в сельской местности или посреди леса.

Илзе Индриксоне подтвердила, что в ее задекларированное место жительства в Талсинском крае явилась полиция, которая депутата там не застала. Политик сообщила, что время самоизоляции решила проводить не дома с семьей, а в городской квартире. Она допустила, что кто-то написал заявление о том, что депутат не находится по месту жительства, на которое полиция оперативно отреагировала.

В пятницу вечером телеканал TV3 сообщил, что свою квартиру для того, чтобы отправиться в магазин, покинул депутат Марис Кучинскис.