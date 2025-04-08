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Правительство почтило минутой молчания жертв российского удара по Кривому Рогу

Зеленый зал Кабинета министров Латвии
Зеленый зал Кабинета министров Латвии Фото: Zane Bitere/LETA

Во вторник, 8 апреля, члены латвийского правительства на заседании Кабинета министров почтили минутой молчания память погибших при ударе российской баллистической ракеты по украинскому городу Кривой Рог.

Премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство") сообщила, что министр иностранных дел Байба Браже ("Новое Единство") предложила выразить самые глубокие соболезнования близким погибших в Кривом Роге и пожелать скорейшего выздоровления раненым.

"Мы знаем, что в Украине идет война, - сказала глава правительства. - Но когда гибнет столько детей, это момент, когда следует преклонить головы и в молчании почтить их память в солидарности с народом Украины".

Как ранее сообщал TVNET, в результате удара российской баллистической ракеты в пятницу погибли 20 человек, включая девятерых детей, более 60 жителей получили ранения.

В понедельник в больницах Кривого Рога оставались 33 пострадавших. Большинство из них - 18 взрослых и двое детей - в тяжелом состоянии. Об этом сообщил глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул.

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