Правительство почтило минутой молчания жертв российского удара по Кривому Рогу

Премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство") сообщила, что министр иностранных дел Байба Браже ("Новое Единство") предложила выразить самые глубокие соболезнования близким погибших в Кривом Роге и пожелать скорейшего выздоровления раненым.

"Мы знаем, что в Украине идет война, - сказала глава правительства. - Но когда гибнет столько детей, это момент, когда следует преклонить головы и в молчании почтить их память в солидарности с народом Украины".

Как ранее сообщал TVNET, в результате удара российской баллистической ракеты в пятницу погибли 20 человек, включая девятерых детей, более 60 жителей получили ранения.

В понедельник в больницах Кривого Рога оставались 33 пострадавших. Большинство из них - 18 взрослых и двое детей - в тяжелом состоянии. Об этом сообщил глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул.