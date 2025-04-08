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Украина заявила о захвате двух граждан Китая, воевавших на стороне России (2)

Солдат КНР. Иллюстративное фото
Солдат КНР. Иллюстративное фото Фото: EPA/Scanpix

Вооруженные силы Украины взяли в плен двух граждан Китая, которые воевали в составе российской армии в Донецкой области. Об этом во вторник заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Наши войска взяли в плен двух граждан Китая, воевавших в составе российской армии. Это произошло на территории Украины - в Донецкой области. При них были документы, банковские карты, личные данные. В нашем распоряжении имеется информация, что таких граждан Китая в составе оккупационных подразделений может быть гораздо больше. Сейчас мы устанавливаем все обстоятельства. Этим занимаются разведка, Служба безопасности Украины (СБУ) и соответствующие подразделения ВСУ", - сообщил Зеленский.

По его словам, он уже поручил министру иностранных дел немедленно связаться с Пекином и выяснить, как Китай отреагирует на эту ситуацию.

"То, что Россия прямо или косвенно вовлекает Китай в эту войну в Европе - это четкий сигнал: Путин собирается делать все что угодно, кроме как заканчивать войну. Он ищет способы продолжать войну. Это требует реакции. Реакции США, Европы и всех, кто хочет мира", - подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что захваченные граждане Китая в настоящее время находятся в распоряжении Службы безопасности Украины.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибиха также сообщил в соцсети X, что Киев уже потребовал разъяснений от Пекина в связи с этими событиями.

"Мы категорически осуждаем вовлечение граждан Китая в агрессивную войну России против Украины, а также их участие в боевых действиях против украинских войск", - заявил Сибиха.

"Мы вызвали поверенного в делах Китая в Украине в Министерство иностранных дел, чтобы выразить протест и потребовать официального объяснения", - добавил он.

"Факт участия граждан Китая в составе армии российских захватчиков на территории Украины ставит под сомнение провозглашенную Китаем позицию в пользу мира и подрывает доверие к Пекину как к ответственному постоянному члену Совета Безопасности ООН", - заключил глава украинской дипломатии.

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