"Наши войска взяли в плен двух граждан Китая, воевавших в составе российской армии. Это произошло на территории Украины - в Донецкой области. При них были документы, банковские карты, личные данные. В нашем распоряжении имеется информация, что таких граждан Китая в составе оккупационных подразделений может быть гораздо больше. Сейчас мы устанавливаем все обстоятельства. Этим занимаются разведка, Служба безопасности Украины (СБУ) и соответствующие подразделения ВСУ", - сообщил Зеленский.

Our military has captured two Chinese citizens who were fighting as part of the Russian army. This happened on Ukrainian territory—in the Donetsk region. Identification documents, bank cards, and personal data were found in their possession.



We have information suggesting that… pic.twitter.com/ekBr6hCkQL — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 8, 2025

По его словам, он уже поручил министру иностранных дел немедленно связаться с Пекином и выяснить, как Китай отреагирует на эту ситуацию.