Вооруженные силы Украины взяли в плен двух граждан Китая, которые воевали в составе российской армии в Донецкой области. Об этом во вторник заявил президент Украины Владимир Зеленский.
"Наши войска взяли в плен двух граждан Китая, воевавших в составе российской армии. Это произошло на территории Украины - в Донецкой области. При них были документы, банковские карты, личные данные. В нашем распоряжении имеется информация, что таких граждан Китая в составе оккупационных подразделений может быть гораздо больше. Сейчас мы устанавливаем все обстоятельства. Этим занимаются разведка, Служба безопасности Украины (СБУ) и соответствующие подразделения ВСУ", - сообщил Зеленский.
Our military has captured two Chinese citizens who were fighting as part of the Russian army. This happened on Ukrainian territory—in the Donetsk region. Identification documents, bank cards, and personal data were found in their possession.— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 8, 2025
We have information suggesting that… pic.twitter.com/ekBr6hCkQL
По его словам, он уже поручил министру иностранных дел немедленно связаться с Пекином и выяснить, как Китай отреагирует на эту ситуацию.
"То, что Россия прямо или косвенно вовлекает Китай в эту войну в Европе - это четкий сигнал: Путин собирается делать все что угодно, кроме как заканчивать войну. Он ищет способы продолжать войну. Это требует реакции. Реакции США, Европы и всех, кто хочет мира", - подчеркнул Зеленский.
Он добавил, что захваченные граждане Китая в настоящее время находятся в распоряжении Службы безопасности Украины.
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибиха также сообщил в соцсети X, что Киев уже потребовал разъяснений от Пекина в связи с этими событиями.
"Мы категорически осуждаем вовлечение граждан Китая в агрессивную войну России против Украины, а также их участие в боевых действиях против украинских войск", - заявил Сибиха.
"Мы вызвали поверенного в делах Китая в Украине в Министерство иностранных дел, чтобы выразить протест и потребовать официального объяснения", - добавил он.
"Факт участия граждан Китая в составе армии российских захватчиков на территории Украины ставит под сомнение провозглашенную Китаем позицию в пользу мира и подрывает доверие к Пекину как к ответственному постоянному члену Совета Безопасности ООН", - заключил глава украинской дипломатии.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!