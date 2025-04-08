На подпольной фабрике в Лудзе изготавливали сигареты 25 граждан Украины

Государственная пограничная охрана Латвии передала в прокуратуру для начала уголовного преследования уголовное дело в отношении 25 граждан Украины, которые в составе организованной группы занимались производством контрафактных сигарет в городе Лудза. Об этом агентству LETA сообщила пресс-служба ведомства.
В декабре 2024 года криминальные службы Государственной полиции и Государственной пограничной охраны в ходе масштабной совместной операции провели задержания в Лудзе и Риге, арестовав в общей сложности 32 человек и разоблачив нелегальное производство сигарет. Следственные действия проходили одновременно в нескольких местах.
Государственная полиция провела 26 обысков в Риге, выявила склады с готовой продукцией и задержала семь человек - шесть граждан Латвии и одного гражданина России.
В то же время пограничная охрана провела восемь обысков в Лудзе, Резекне и Даугавпилсе. Именно в Лудзе была обнаружена подпольная сигаретная фабрика, где были задержаны 25 украинцев. Они производили поддельные сигареты, выдавая их за бренды Marlboro, Prince, Winston и LM.
Ко всем задержанным была применена мера пресечения в виде ареста.
24 марта Государственная пограничная охрана завершила расследование уголовного дела против 25 граждан Украины и передала его в прокуратуру Южного Латгале для начала уголовного преследования.
Следствие в рамках выделенного уголовного дела в отношении других участников организованной группы продолжит региональное управление полиции Латгале.
В этом громком деле о незаконном производстве табака арестовано имущество на сумму 13 миллионов евро. Кроме того, конфискован целый автопарк отреставрированных роскошных ретро-автомобилей.
Государственная полиция в сотрудничестве с пограничной охраной на прошлой неделе в рамках масштабной операции задержала 32 человек по подозрению в участии в международной организованной преступной сети, занимавшейся незаконным производством табачной продукции. В Лудзе была обнаружена нелегальная сигаретная фабрика с оборудованием и сырьем, в том числе почти 300 миллионов сигарет и около 47 тонн измельченных табачных листьев.
Если бы эта продукция попала, к примеру, на латвийский рынок, общий ущерб государству составил бы более 75 млн евро.
По информации полиции, участники преступной группы занимались подпольным производством сигарет более десяти лет.
По неофициальной информации, оказавшейся в распоряжении Латвийского телевидения (LTV), был задержан и предполагаемый лидер сети - резекненский предприниматель Элмар Лайзанc.
Галерея: Обнаружено нелегальное производство сигарет в Лудзе, декабрь 2024 года
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