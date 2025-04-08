На подпольной фабрике в Лудзе изготавливали сигареты 25 граждан Украины

В декабре 2024 года криминальные службы Государственной полиции и Государственной пограничной охраны в ходе масштабной совместной операции провели задержания в Лудзе и Риге, арестовав в общей сложности 32 человек и разоблачив нелегальное производство сигарет. Следственные действия проходили одновременно в нескольких местах.

Государственная полиция провела 26 обысков в Риге, выявила склады с готовой продукцией и задержала семь человек - шесть граждан Латвии и одного гражданина России.

В то же время пограничная охрана провела восемь обысков в Лудзе, Резекне и Даугавпилсе. Именно в Лудзе была обнаружена подпольная сигаретная фабрика, где были задержаны 25 украинцев. Они производили поддельные сигареты, выдавая их за бренды Marlboro, Prince, Winston и LM.

Ко всем задержанным была применена мера пресечения в виде ареста.

24 марта Государственная пограничная охрана завершила расследование уголовного дела против 25 граждан Украины и передала его в прокуратуру Южного Латгале для начала уголовного преследования.

Следствие в рамках выделенного уголовного дела в отношении других участников организованной группы продолжит региональное управление полиции Латгале.