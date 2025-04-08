В Пентагоне рассматривается возможность отозвать часть из 20 000 военнослужащих, которые администрация бывшего президента США Джо Байдена направила в Европу в 2022 году - с целью укрепления обороны стран, граничащих с Украиной.

Обсуждения касаются, в частности, военных контингентов, размещенных в Польше и Румынии, и проходят на фоне усилий Дональда Трампа убедить российского диктатора Владимира Путина согласиться на перемирие в Украине.

Сокращение американского присутствия в Европе, по данным источников, может освободить ресурсы Пентагона для наращивания сил в Индо-Тихоокеанском регионе, который представители администрации Трампа считают более приоритетным с точки зрения стратегии - в свете растущего влияния Китая в этом районе.

В настоящее время в Европе дислоцировано около 80 000 американских военнослужащих.

После вторжения России в Украину в 2022 году как демократы, так и республиканцы в Конгрессе США поддержали значительное военное присутствие Соединенных Штатов на восточном фланге НАТО. Это присутствие рассматривалось как важный сигнал Путину: Вашингтон по-прежнему настроен решительно в плане защиты стран-союзниц в регионе.