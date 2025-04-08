Министерство обороны США обсуждает предложение о выводе до 10 000 американских военных из Восточной Европы, сообщает новостная служба NBC News со ссылкой на шесть источников среди официальных лиц США и Европы.
В Пентагоне рассматривается возможность отозвать часть из 20 000 военнослужащих, которые администрация бывшего президента США Джо Байдена направила в Европу в 2022 году - с целью укрепления обороны стран, граничащих с Украиной.
Обсуждения касаются, в частности, военных контингентов, размещенных в Польше и Румынии, и проходят на фоне усилий Дональда Трампа убедить российского диктатора Владимира Путина согласиться на перемирие в Украине.
Сокращение американского присутствия в Европе, по данным источников, может освободить ресурсы Пентагона для наращивания сил в Индо-Тихоокеанском регионе, который представители администрации Трампа считают более приоритетным с точки зрения стратегии - в свете растущего влияния Китая в этом районе.
В настоящее время в Европе дислоцировано около 80 000 американских военнослужащих.
После вторжения России в Украину в 2022 году как демократы, так и республиканцы в Конгрессе США поддержали значительное военное присутствие Соединенных Штатов на восточном фланге НАТО. Это присутствие рассматривалось как важный сигнал Путину: Вашингтон по-прежнему настроен решительно в плане защиты стран-союзниц в регионе.
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