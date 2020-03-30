Первые пять вещей, которые нужно сделать дома после посещения магазина

Чтобы максимально избежать ситуаций, когда вы можете заразиться, советуют держать дистанцию, не прикасаться лишний раз к товару, который не собираетесь покупать, дезинфицировать руки и носить защитную маску. Также и по возвращении домой нужно соблюдать меры предосторожности и действовать в определённом порядке, рассказывает Apartment Therapy.

Продезинфицируйте руки, прежде чем идти домой

Помните, что когда вы находитесь вне дома, чаще всего именно на руки попадают опасные бактерии и патогены вируса. Старайтесь не трогать лицо и, если возможно, дезинфицировать руки средством, чтобы не допустить попадания патогенов на руль авто или дверные ручки.

Поставьте на пол мешки, повесьте сумку и ключи

Поход в магазин требует осторожности. Патогены вирусов могут жить на поверхностях несколько часов, поэтому кладите мешки не на стол или кресло, а на пол. Патогены также могут попасть и на сумку или ключи, потому эти вещи лучше оставить на крючке и, если возможно, почистить дезинфицирующими салфетками. Даже если патогены вируса попадут на эти предметы, то они столкнутся с местами, которые домочадцы трогают минимально.

Снимайте обувь

Обувь - магнит для бактерий и вирусов, потому забудьте о ходьбе по всей квартире в сапогах, чтобы донести, например, продукты до кухни. Оставьте обувь у двери - в идеале, если вы живете в частном доме, оставить её на крыльце, а позже сложить в шкаф для обуви или на полочку.

Сначала помойте руки, а потом - выкладывайте продукты

Только после этого можно идти на кухню и раскладывать продукты по шкафчикам и полочкам.

В случае необходимости мойте отдельные продукты и снова вымойте руки