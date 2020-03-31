Вирусолог: купленные в магазине продукты нельзя сразу же заносить в квартиру

"При походе в продуктовый магазин недостаточно одной только дезинфекции ручки покупательской корзинки или тележки. Нам нужно быть еще более осторожными", — предупреждает доктор ВанВинген. Вирусолог ссылается на исследование Министерства здравоохранения и социальных служб США, которое показало, что вне человеческого организма коронавирус является жизнеспособным в течение нескольких дней, сообщает news.com.au.

ВанВинген рекомендует планировать покупки заранее.

"Не перебирайте упаковки. Возьмите в руки только то, что вы обязательно купите. Необходимо проводить в магазине как можно меньше времени", — советует ВанВинген.

Он также рекомендует не заносить пакеты с продуктами в квартиру в течение как минимум трех дней. Если это возможно, ВанВинген рекомендует хранить пакеты с едой в гараже или рядом с дверью.