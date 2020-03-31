Вт, 31.03.2020
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Принц Чарльз вылечился от коронавируса и вышел из карантина

Принц Чарльз

ФОТО: POOL NEW / REUTERS/ Scanpix

Наследник королевы Великобритании принц Чарльз, у которого ранее диагностировали коронавирус COVID-19, прекратил режим самоизоляции. Об этом сообщает BBC News со ссылкой представителя королевской резиденции Кларенс-хаус. 

Напомним, 71-летний принц Чарльз провел семь дней в Шотландии (в королевском поместье Балморал) в одиночестве. Ранее у него были положительные результаты на Covid-19 и проявились легкие симптомы.

Коронавирус был обнаружен у принца Чарльза 25 марта. Его супруга, герцогиня Корнуоллская Камилла, также прошла тест на COVID-19, но он оказался отрицательным. Она будет соблюдать режим самоизоляции до конца недели.

Премьер Британии Борис Джонсон, у которого также был выявлен Covid-19, продолжает работать из самоизоляции.scan В Великобритании зарегистрировано почти 20 тыс. заразившихся коронавирусом, умерли более 1 200 человек.

29 марта стало известно, что двоюродная сестра короля Филиппа VI Мария Тереза стала первой жертвой пандемии среди представителей монарших семей Европы. Она умерла от осложнений на фоне коронавируса в возрасте 86 лет.

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