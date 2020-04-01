Дыхательные упражнения и советы для здоровья легких

Разные подходы

Для начала нужно понять цель дыхательных упражнений, подчеркивает И. Тамбора. Их можно практиковать для общего воздействия на дыхательную систему или с конкретной целью – помогать выздороветь или поддерживать функцию легких в случае хронических заболеваний. Зная цель, можно обратиться к специалисту, чтобы тот показал наиболее подходящие дыхательные упражнения. Например, при одних заболеваниях органов дыхания можно применять технику глубокого или форсированного выдоха, а при других – нет. В одном случае цель – это активизировать дыхательный центр, добиться восстановления полноценного дыхания, в другом же целью будет успокоить дыхание, уменьшить его частоту, уравновесить соотношение вдоха и выдоха.

Для лечения и профилактики легочных заболеваний

Дыхательные упражнения непременно рекомендуются при лечении заболеваний легких или на стадии выздоровления, а также в случае хронических легочных заболеваний. При хронических заболеваниях (острая пневмония, бронхит, хронический бронхит, обострение бронхиальной астмы) к выполнению упражнений следует приступать, как только температура тела нормализовалась или упала до субфебрильной (~37,0 градусов). Дыхательные упражнения помогают уменьшить воспаление и быстрее выздороветь.

В связи с новым вирусом Covid-19 рекомендуется делать упражнение глубокого дыхания: после глубокого вдоха через нос задержать дыхание, выдержать паузу, сколько сможете, примерно до 10 секунд, и медленно сделать выдох через рот. Повторить 4-6 раз. Делать по несколько раз в день. Второе упражнение – при физической нагрузке сделайте вдох через нос, а выдох – через суженный рот. Это упражнение называется ''губной тормоз''. Оно выравнивает воздушный поток в органах дыхания, улучшает снабжение кислородом и уменьшает одышку при физической нагрузке. Третье упражнение – "диафрагмальное дыхание". Его выполняют, лежа на спине, при этом ноги согнуты в коленях, одна рука лежит на животе, другая – на груди, вдох через нос – живот надувается, выдох через рот – живот сдувается. Повторить 4-6 раз.

Лучше всего делать упражнения на свежем воздухе. Если же такой возможности и заниматься дыхательной гимнастикой приходится в помещениях, их нужно предварительно хорошо проветрить. Не следует делать упражнения на сквозняке.

Если вы делаете упражнения на улице, остерегайтесь прохладного, влажного воздуха, так как, возможно, бронхи будут реагировать на холодный воздух, особенно, если вы недавно переболели заболеванием легких. В таком случае на лицо рекомендуется повязать шарф и дышать через нос, чтобы согреть воздух. Дышите медленнее и старайтесь дышать больше нижней частью легких.

Важно! Дышать нужно всем, и дыхательные упражнения пригодятся каждому, однако бывают ситуации, например, при остром заболевании, когда предписан полный покой и упражнения необходимо отложить.

Обратите внимание! Если дыхательные упражнения вызывают головокружение, это значит, что упражнение повторялось слишком много раз или делается неправильно.

Оздоровление легких в домашних условиях

В домашних условиях рекомендуется чаще менять позы в положении сидя или лежа. Время от времени нужно подвигаться, проветрить помещения, организовать активные паузы с упражнениями на растяжку, разминку суставов, глубокое дыхание. Полезными будут также силовые упражнения: приседания, потягивание на носках, отжимание руками от стены, стола или пола, упражнения для брюшного пресса, гантели размером побольше или поменьше – в зависимости от возможностей!

Упражнения желательно согласовать с дыханием. Активные движения руками помогают расправить грудную клетку и легкие. В то же время активные движения на растяжку тела, например, наклоны в стороны с глубоким вдохом, улучшают эластичность легких. Таким образом улучшится функциональное состояние всего организма и здоровье легких.

Совет фармацевта

Для профилактики заболеваний и укрепления легких фармацевт Занда Озолиня рекомендует не забывать о дарах природы и натуральных средствах. После перенесенных легочных заболеваний восстановиться и укрепить легкие помогут пищевые добавки и чаи, содержащие эхинацею. Также полезным для легких будет издавна рекомендуемый аюрведой чай с имбирем, чесноком и корицей.