Фото: IKEA преобразила кризисный центр Skalbes для работы в режиме ЧС

Последние недели внесли огромные перемены в нашу жизнь, и мы постоянно сталкиваемся со страхом распространения вируса и заботой о безопасности - как своей, так и близких. С каждым днём возникает всё больше вопросов о том, что происходит сейчас вокруг, рассказывает консультант кризисного центра Skalbes и напоминает, что каждый вправе искать помощь. Посмотрите, в каких условиях теперь работают сотрудники кризисного центра, после того как IKEA полностью преобразила их офис.
"Текущая ситуация - вызов для каждого. Неуверенность и страх теперь идут в ногу с постоянным напряжением - всё это может привести к конфликтам в семье. Часто люди чувствуют бессилие и злость одновременно, и сейчас стало ещё сложнее держать себя в руках.
В период социального дистанцирования нам больше, чем когда-либо, необходима эмоциональная близость и поддержка",
- говорит руководитель кризисного центра Skalbes Зане Авотиня. Она описывает, насколько изменилась жизнь в их офисе после его преображения.
"Наша жизнь тоже изменилась - несмотря на приятные перемены, в офисе работают всего несколько волонтёров для соблюдения социальной дистанции. Теперь консультации проходят удалённо. Наша телефонная линия открыта, и мы соблюдаем все меры предосторожности.
Забота об окружающей среде повышает благосостояние, что, в свою очередь, можно обернуть в помощь другим, ведь для того, чтобы помогать, нужно, чтобы и у вас всё было хорошо.
Для нашего кризисного центра помощь в преображении офиса неоценима, ведь это круглосуточное место работы, где мы мечтали сделать ремонт, здесь даже часть мебели уже не выполняла должной функции", - говорит Зане.
Офис телефонной помощи кризисного центра преображала наш дизайнер Барба Романовска. Она верит, что эстетический вид, порядок и комфорт помогают поднять рабочий дух: "Офис должен быть удобным для всех 30 работников, которые трудятся здесь посменно.
Переделанный офис стал уютным и функциональным, здесь можно поработать, отдохнуть и есть место для хранения вещей.
Регулируемые столы и стулья можно настроить под себя, а текстиль, освещение и растения создают домашний уют. Комфорт для продуктивной работы очень важен".
Она использовала органайзеры для письменных столов и для ящиков, а также системы для проводов, чтобы на столе всегда был порядок.
Советы по снижению тревожного состояния
Консультанты кризисного центра делятся советами, как сохранить психологический баланс:
- Выбирайте источник информации, которому можно доверять, для того чтобы подробнее узнать о симптомах вируса, его распространении и о том, что стоит предпринять в сложившейся ситуации.
- Регулируйте количество получаемой информации, отберите для себя новостные ресурсы, которые вызывают доверие, и избегайте переизбытка новостной информации.
- Позаботьтесь о себе. Сон, физическая активность, сбалансированная диета, свежий воздух (если у вас нет возможности выходить на улицу, не забывайте регулярно проветривать помещение), хобби и увлечения, которые помогают избавиться от стресса.
- Научитесь принимать неопределённость. Невозможно всё распланировать и контролировать -
будьте терпимее и примите тот факт, что не всегда вы и другие могут сделать всё запланированное. Не переживайте, если вы с чем-то не можете справиться.
- Не отрицайте тревожность, примите её как естественную реакцию и часть жизненного опыта. Поговорите с близкими и не бойтесь обратиться за помощью в кризисный центр - разговоры о тревожном состоянии часто помогают с ним справиться.
- Сфокусируйтесь на ваших возможностях, подумайте, как вы можете провести время в социальной изоляции. Следуйте правилам и смотрите на них как на возможность, а не препятствие.
- Ставьте цели - вдохновляйте себя и других на новые возможности и планы на будущее. История демонстрирует, что человек умеет приспосабливаться.
- Будьте ответственными, следуйте установленным рекомендациям и следите за последними изменениями.
Вы не одни!
"Поиск помощи не означает, что вы слабы - это значит, что вы ответственны за себя и за окружающих. Разговор может стать небольшим шагом в сторону успокоения бушующих внутренних переживаний", - говорит Зане Авотиня и напоминает, что бесплатная психологическая поддержка работает круглосуточно. Вы можете позвонить в кризисный центр, где психологи и психотерапевты готовы проконсультировать, по телефону 67222922 или 27722292.