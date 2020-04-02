Фото: IKEA преобразила кризисный центр Skalbes для работы в режиме ЧС

"Текущая ситуация - вызов для каждого. Неуверенность и страх теперь идут в ногу с постоянным напряжением - всё это может привести к конфликтам в семье. Часто люди чувствуют бессилие и злость одновременно, и сейчас стало ещё сложнее держать себя в руках.

В период социального дистанцирования нам больше, чем когда-либо, необходима эмоциональная близость и поддержка",

- говорит руководитель кризисного центра Skalbes Зане Авотиня. Она описывает, насколько изменилась жизнь в их офисе после его преображения.

ФОТО: Пресс-фото

ФОТО: Пресс-фото

"Наша жизнь тоже изменилась - несмотря на приятные перемены, в офисе работают всего несколько волонтёров для соблюдения социальной дистанции. Теперь консультации проходят удалённо. Наша телефонная линия открыта, и мы соблюдаем все меры предосторожности.

Забота об окружающей среде повышает благосостояние, что, в свою очередь, можно обернуть в помощь другим, ведь для того, чтобы помогать, нужно, чтобы и у вас всё было хорошо.

Для нашего кризисного центра помощь в преображении офиса неоценима, ведь это круглосуточное место работы, где мы мечтали сделать ремонт, здесь даже часть мебели уже не выполняла должной функции", - говорит Зане.

ФОТО: Пресс-фото

ФОТО: Пресс-фото

Офис телефонной помощи кризисного центра преображала наш дизайнер Барба Романовска. Она верит, что эстетический вид, порядок и комфорт помогают поднять рабочий дух: "Офис должен быть удобным для всех 30 работников, которые трудятся здесь посменно.

Переделанный офис стал уютным и функциональным, здесь можно поработать, отдохнуть и есть место для хранения вещей.

Регулируемые столы и стулья можно настроить под себя, а текстиль, освещение и растения создают домашний уют. Комфорт для продуктивной работы очень важен".

Она использовала органайзеры для письменных столов и для ящиков, а также системы для проводов, чтобы на столе всегда был порядок.

ФОТО: Пресс-фото

ФОТО: Пресс-фото

Советы по снижению тревожного состояния

Консультанты кризисного центра делятся советами, как сохранить психологический баланс:

Выбирайте источник информации, которому можно доверять, для того чтобы подробнее узнать о симптомах вируса, его распространении и о том, что стоит предпринять в сложившейся ситуации.

Регулируйте количество получаемой информации, отберите для себя новостные ресурсы, которые вызывают доверие, и избегайте переизбытка новостной информации.

Позаботьтесь о себе. Сон, физическая активность, сбалансированная диета, свежий воздух (если у вас нет возможности выходить на улицу, не забывайте регулярно проветривать помещение), хобби и увлечения, которые помогают избавиться от стресса.

Научитесь принимать неопределённость. Невозможно всё распланировать и контролировать -

будьте терпимее и примите тот факт, что не всегда вы и другие могут сделать всё запланированное. Не переживайте, если вы с чем-то не можете справиться.

Не отрицайте тревожность, примите её как естественную реакцию и часть жизненного опыта. Поговорите с близкими и не бойтесь обратиться за помощью в кризисный центр - разговоры о тревожном состоянии часто помогают с ним справиться.

Сфокусируйтесь на ваших возможностях, подумайте, как вы можете провести время в социальной изоляции. Следуйте правилам и смотрите на них как на возможность, а не препятствие.

Ставьте цели - вдохновляйте себя и других на новые возможности и планы на будущее. История демонстрирует, что человек умеет приспосабливаться.

Будьте ответственными, следуйте установленным рекомендациям и следите за последними изменениями.

Вы не одни! "Поиск помощи не означает, что вы слабы - это значит, что вы ответственны за себя и за окружающих. Разговор может стать небольшим шагом в сторону успокоения бушующих внутренних переживаний", - говорит Зане Авотиня и напоминает, что бесплатная психологическая поддержка работает круглосуточно. Вы можете позвонить в кризисный центр, где психологи и психотерапевты готовы проконсультировать, по телефону 67222922 или 27722292.