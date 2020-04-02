У Латвии теперь есть министр экономики

В четверг, 2 апреля, Сейм утвердил на должности министра экономики парламентария Яниса Витенбергса (KPV LV). Ранее он возглавлял комиссию Сейма по народному хозяйству.
Витенбергс сменит на посту главы Минэкономики своего однопартийца Ральфа Немиро, которому было отказано в допуске к государственной тайне.
За утверждение Витенбергса проголосовали 69 депутатов, шесть были против, двое воздержались.
Утверждение министра несколько затянулось из-за разногласий между KPV LV и Новой консервативной партией, однако премьер-министр Кришьянис Кариньш призвал немедленно решить этот вопрос в ситуации, когда сверхзадачей государства является ограничение распространения болезни Covid-19.
Выдвигая кандидатуру Витенбергса, Кариньш отметил, что он успешно руководил комиссией по народному хозяйству.
"Ему известны сферы ответственности этой отрасли, и он может немедленно включиться в работу правительства", - сказал премьер, добавив, что Витенбергс получил допуск к работе с гостайной, так как работает в комиссии Сейма по национальной безопасности.
Ранее RUS.TVNET сообщал, что предыдущий министр экономики Ралф Немиро покинул должность после того, как ему не продлили допуск к государственной тайне. Изначально он получил допуск к гостайне на сокращенный срок - два года. Однако, результаты проверки привели к отмене допуска.
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