У Латвии теперь есть министр экономики

Витенбергс сменит на посту главы Минэкономики своего однопартийца Ральфа Немиро, которому было отказано в допуске к государственной тайне.

За утверждение Витенбергса проголосовали 69 депутатов, шесть были против, двое воздержались.

Утверждение министра несколько затянулось из-за разногласий между KPV LV и Новой консервативной партией, однако премьер-министр Кришьянис Кариньш призвал немедленно решить этот вопрос в ситуации, когда сверхзадачей государства является ограничение распространения болезни Covid-19.

Выдвигая кандидатуру Витенбергса, Кариньш отметил, что он успешно руководил комиссией по народному хозяйству.

"Ему известны сферы ответственности этой отрасли, и он может немедленно включиться в работу правительства", - сказал премьер, добавив, что Витенбергс получил допуск к работе с гостайной, так как работает в комиссии Сейма по национальной безопасности.

Ранее RUS.TVNET сообщал, что предыдущий министр экономики Ралф Немиро ​покинул должность после того, как ему не продлили допуск к государственной тайне. Изначально он получил допуск к гостайне на сокращенный срок - два года. Однако, результаты проверки привели к отмене допуска.