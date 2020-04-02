Maxima предупреждает о мошенничестве - фальшивой лотерее

Maxima Latvija уже отреагировала на мошеннический контент и направила запрос его заблокировать, а также подала заявление в Государственную полицию о конкретном случае.

"Очень печально, что в столь сложной ситуации находятся нечестные люди, которые пользуются именем Maxima, чтобы получить выгоду. Мы уже обратились в ответственные органы, чтобы противодействовать этой фальшивой лотерее. Сейчас нам всем следует сплотиться, соблюдать меры предосторожности и заботиться о собственном здоровье и здоровье окружающих людей в это тревожное время, когда распространяется вирус Covid-19.

Как мы уже информировали, со вступлением в силу чрезвычайного положения для того, чтобы уменьшить скопление людей и позаботиться об их здоровье, мы решили сократить рекламные мероприятия и перенести запланированные акции", – комментирует Лиене Дупате-Угуле, руководитель по коммуникации Maxima Latvija.

Maxima напоминает, что, получив подобные или похожие сообщения, нужно их тщательно проанализировать – идентифицировать отправителя, убедиться в достоверности содержания сообщения, интернет-адреса, куда ведет сообщение, и в том, участвовал ли получатель сообщения в какой-либо лотерее или розыгрыше.

Maxima обращает внимание на то, что сообщения рассылаются только тем клиентам, которые дали разрешение на рассылку в своем профиле карты Paldies, поэтому как отправитель всегда указаны Maxima или Paldies. Ссылки в сообщении всегда ведут на надежный источник – www.maxima.lv или другой связанный с магазином источник.

Maxima предупреждает, что клиенты ни в коем случае не должны подписываться на услуги третьих лиц, платить за дополнительные услуги или доставку призов.

Если вы получили от Maxima сообщение или письмо по электронной почте, достоверность которого вызывает сомнения, просим писать нам в социальных сетях, на электронную почту info@maxima.lv или звонить по информационному телефону 80002020.