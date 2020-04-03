Covid-19: Стратегия тестирования в Исландии показала, что у половины зараженных нет симптомов

В Исландии введена уникальная система тестирования на Covid-19, которая позволит другим странам лучше понять природу коронавируса. Уже известно, что у половины инфицированных не появляются симптомы, сообщает CNN.
🧪#COVIDー19 Tests per 100K people (Apr. 01, 2020)— Jo Di 🏳️🌈 (@jodigraphics15) April 2, 2020
5,756 🇮🇸 Iceland
2,252 🇦🇪 UAE
2,063 🇧🇭 Bahrain
1,753 🇳🇴 Norway
1,521 🇨🇭 Switzerland
1,210 🇭🇰 Hong Kong
1,100 🇩🇪 Germany
1,081 🇸🇮 Slovenia
1,025 🇦🇺 Australia
1,013 🇲🇹 Malta
Data/sources: https://t.co/wJJTtKmbOj pic.twitter.com/KbnX9AqVWi
До вторника в Исландии тесты на Covid-19 были сделаны 17 900 человек или почти 5% жителей страны.
Государственная университетская больница Исландии берет анализы у людей с тяжелыми симптомами и из крупнейших групп риска. Однако тестирование предлагает и фармацевтическая компания deCODE Genetics, услуги которой доступны для остальных групп общественности - всех, у кого нет симптомов и кто сейчас не находится в карантине. Результаты передаются главному эпидемиологу страны и департаменту здравоохранения.
В Исландии базируется deCODE - дочернее предприятия американской биотехнологической компании Amgen. Оно до этого сделало тесты примерно 9000 людям, которые сами подали заявки.
"Результаты дополнительных сделанных deCODE тестов свидетельствуют о признаках, что ограничения по распространению вируса были эффективными", - сообщило на прошлой неделе правительство Исландии.
"Сбор анализов у более широкой общественности позволить получить наиболее полную картину об истинном распространении SARS-CoV-2 в Исландии".
Некоторые выводы уже можно сделать. Несмотря на то, что лишь в 1% случаев результаты тестов, проведенных по инициативе самих жителей, оказались положительными, примерно у половины зараженных не было никаких симптомов. Это подтверждает доказанное в нескольких исследованиях, что в распространении вируса большую роль играют зараженные, которые сами асимптоматичны или переживают очень легкие симптомы.
"Проводя тесты для широкой общественности, мы "поймали" недавно зараженных людей до того, как у них появились симптомы", - указал руководитель компании Кари Стефансон. Вскоре планируется начать тестирование случайно выбранных людей, чтобы полученные результаты были по-возможности более точными.
"Мы в каждом из констатированных в Исландии случаев можем установить географическое происхождение вируса", - указал Стефансон.
У приехавшего из Италии, Австрии, Великобритании и запада США вируса есть мелкие мутации. Стефансон хочет выяснить, влияет ли это на то, какие симптомы у зараженного человека появляются, устанавливает ли это генетика или состояние здоровья.
В отличие от большинства стран ЕС, в Исландии установлены совсем легкие ограничения: запрещено сборище более 100 человек, закрыты средние школы и университеты.
Чиновники указывают, что в данный момент более строгие мероприятия не нужны. "Тестирование и установка контактных лиц - важнейшие причины, почему изоляция до сих пор не считается необходимой", - указал CNN Совет по здравоохранению Исландии. "Еще одной и не менее важной причиной является наша чрезвычайно агрессивная политика карантина, которой подвержены индивиды, которые могли заразиться. Мы за этим следим дольше и на большем уровне, чем в большинстве других стран".
В Исландии тестирование начали в начале февраля, за несколько недель до первого смертельного случая в стране от Covid-19.
Если заражение подтверждено или есть подозрения на это, устанавливается строгий карантин и с большой тщательностью осознаются лица, которые также могли заразиться.
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В Исландии подтверждены 1220 случаев заражения, а также два случая смерти. 927 человек находятся в изоляции, в свою очередь более чем для 5000 карантин уже закончился.
"Единственная причина, почему у нас все проходит лучше [чем у других], - мы были более внимательными", - отмечает Стефансон. "Мы с большой серьезностью восприняли новости, что в Китае началась эпидемия. Мы не опустили плечи и не сказали, что это не будет ничем особенным".
Стефансон планирует, что до окончания вспышки вируса компания в Исландии проведет тесты минимум 50 000 людям или примерно 13% от всех жителей.
"Чрезвычайно важно знать, каково распространение вируса в обществе в целом, так как в зависимости от этого принимаются мероприятия по ограничению", - пояснил Стефансон.
Несмотря на то, что пока что Исландии удачно удавалось реализовывать начатую стратегию, у нее были проблемы с ожиданием нужного количества тестов, однако сейчас ситуация решилась, указал Стефансон.
Он добавил, что пример Исландии мог бы помочь другим странам смоделировать возможное распространение в обществе, а ученым - помочь лучше понять, каким образом вирус переносится.
Стефансон не согласен с тем, что небольшое количество жителей Исландии - главный фактор, почему там возможна столь широкая кампания по тестированию. "У этого нет никакой связи с числом жителей. Главное - насколько хорошо страна подготовилась", - указал он.
У наиболее развитых стран мира есть "огромное количество талантливых людей, которые могли бы "уже давно начать промышленное производство тестов", однако вместо этого страны "делают вид, что ничего не происходит", - считает Стефансон.
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