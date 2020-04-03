Смертельный рекорд Covid-19: в США за сутки умерли 1169 человек

Упомянутые жертвы были зарегистрированы с 20:30 среды до 20:30 четверга.

Прошлый печальный рекорд был установлен в Италии, где 27 марта от Covid-19 скончались 969 пациентов.

В США всего с начала пандемии зарегистрировано уже 5926 случаев смерти от коронавируса.

В свою очередь наибольшее число жертв пандемии по-прежнему в Италии и Испании - соответственно 13 195 и 10 003.

В США за последние сутки зарегистрировано более 30 000 новых случаев заражения Covid-19, всего там заболели уже более 243 000 человек. При этом число зараженных по всему миру превысило миллиард.

Эпицентром американской вспышки Covid-19 стал Нью-Йорк. В это городе зарегистрировано почти 50 000 случаев заражения, 1562 человека умерли.

В США сделано более 1,3 миллионов тестов на Covid-19.

В день делается более 100 000 тестов, в четверг на пресс-конференции заявил президент США Дональд Трамп, добавив, что "это больше, чем в какой-либо другой стране мира - как в абсолютных числах, так и по отношению к числу жителей.

Согласно прогнозам Белого дома, в США от Covid-19 могут умереть от 100 000 до 240 000 человек.