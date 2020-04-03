Советы специалистов по укреплению иммунитета во время Covid-19

В то время как ученые продолжают поиски вакцины и медикаментов, которые остановили бы Covid-19, люди во всем мире задают вопросы о том, как уберечь себя и своих близких от этого заболевания и ограничить дальнейшее его распространение.
О том, как избежать риска заражения Covid-19 и другими инфекционными заболеваниями, а также об укреплении иммунитета рассказывают приглашенный эксперт BENU Aptieka, иммунолог Capital Clinic Riga д-р Татьяна Линева и фармацевт Занда Озолиня.
Какова специфика Covid-19?
Основные предпосылки для избежания риска инфекции – это социальное дистанцирование, строгое соблюдение гигиены и нормально функционирующий иммунитет.
В то же время этих мер может оказаться недостаточно, если человек контактирует с зараженным Covid-19 или носителем этого вируса, так как это заболевание чрезвычайно заразно. Поэтому меры по самоизоляции инфицированных людей и тех, кто был и находится с ними в контакте, или 14-дневный карантин, – чрезвычайно важная мера для ограничения пандемии и сохранения здоровья нашего общества. Иммунолог д-р. Линева подчеркивает, что не у всех, кто заразится Covid-19, симптомы будут тяжелыми. В большинстве случаев этот вирус проявляется в легкой форме острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ), с легким сухим кашлем, болью в горле и повышенной температурой, которые проходят за 1-2 недели.
Возможно также, что симптомы вируса вообще не проявятся и инфекция будет перенесена "на ногах". Поэтому именно переболевшим Covid-19 в легкой форме пациентам принадлежит решающая роль в процессе распространения вируса.
Группы риска Covid-19
Д-р. Линева поясняет, что от заражения Covid-19 не защищен никто, но к особо тяжелым осложнениям это заболевание может привести у следующих групп риска:
- людей в возрасте 65 лет и старше;
- пациентов с заболеваниями дыхательных путей, особую осторожность нужно соблюдать больным астмой средней и тяжелой степени тяжести;
- пациентов с коронарной болезнью сердца;
- пациентов с ослабленным иммунитетом (например, больных ВИЧ, пациентов с пересаженными органами и лиц, проходящих лечение биологическими медикаментами),а также получающих противораковую терапию;
- пациентов любого возраста с тяжелой степенью ожирения (ИМТ ≥40) или плохо контролируемым хроническим заболеванием (сахарный диабет, почечная);
- беременных.
Как долго вирус Covid-19 живет на поверхностях?
Хотя этот вирус чаще передается воздушно-капельным путем от другого человека, заразится им можно также путем контакта с различными грязными поверхностями. Продолжительность выживания вируса Covid-19 на различных поверхностях:
- металл (дверные ручки, кнопки лифта, украшения, столовые принадлежности) – 5 дней;
- изделия из дерева(мебель) – 4 дня;
- пластмасса (бутылки с водой, сидения и поручни в общественном транспорте, кредитные карточки) – 2- 3 дня;
- стекло – до 5 дней;
- бумага– от нескольких минут до нескольких дней.
Наиболее частое осложнение при Covid-19 – пневмония
Covid-19 проявляет ярко выраженную "любовь", или тропизм, к клеткам легких. Поэтому наиболее распространенное осложнение при коронавирусе – это пневмония (воспаление легочных клеток – воспаление легких). Пациент с пневмонией подлежит госпитализации, воспаление легких также является наиболее частой причиной смерти при этом вирусе. Пневмония как осложнение при коронавирусе чаще всего развивается у пожилых людей, а также у пациентов с выраженным пониженным иммунитетом. У этих групп риска она может развиться молниеносно – за пару дней.
По данным Центра профилактики и контроля заболеваний США, в связи с инфекцией Covid-19 приблизительно от 31% до 59% пациентов старше 65 лет требуется госпитализация, а до 30% будет необходима интенсивная терапия. Это значит, что этим больным может потребоваться искусственная вентиляция легких. Нужно учитывать, что количество коек в отделениях интенсивной терапии весьма ограничено, поэтому есть риск, что в случае резкого увеличения числа таких пациентов аппаратов искусственной вентиляции легких может не хватить. Вот почему очень важно соблюдать самоизоляцию и социальное дистанцирование. Если у человека нет симптомов заболевания, это не значит, что он не может быть переносчиком инфекции.
Меры предосторожности во время Covid-19
- Как можно чаще мойте руки мылом и чистой водой в течение 20 секунд, особенно после чихания, сморкания, кашля и сразу после посещения общественных мест.
- Если мыла в данный момент нет, пользуйтесь антисептиками для кожи, которые содержат не менее 60% спирта.
- Не трогайте руками поверхности в общественных местах и в общественном транспорте – кнопки лифта, рукоятки, избегайте рукопожатия и т.п.
- Мойте руки после контакта с любой поверхностью в общественных местах.
- Не трогайте лицо немытыми руками.
- Избегайте большого скопления людей и плохо проветриваемых помещений. Риск инфекции заметно возрастает в закрытых помещениях с плохой циркуляцией воздуха.
- Регулярно делайте уборку жилища и проводите дезинфекцию используемых поверхностей (например, мобильных телефонов). Обратите особое внимание на часто используемые поверхности, например, столешницу, дверные ручки, выключатели, туалеты, предметы личной гигиены, раковины, мобильные телефоны и т. п.
- Регулярно проветривайте помещения, в том числе перед сном.
Важно не поддаваться панике и тщательно выполнять рекомендации и ограничения, установленные ответственными учреждениями.
Как укреплять иммунитет в это время?
Д-р. Линева поясняет, что в основе нормально функционирующей иммунной системы лежит сбалансированное питание, а также отказ от вредных привычек (курения и алкоголя) и гастрономических излишеств (жареного, полуфабрикатов, сладостей).
Фармацевт Занда Озолиня отмечает, что жителям наших широт необходимо дополнительно принимать витаминD, а для профилактики – также витамины A, K, C и группы B. Они не только улучшат самочувствие и состояние нервной системы, но и укрепят иммунитет. Оба специалиста сходятся во мнении, что отличным источником минеральных веществ являются зелень, а также проростки. Они круглогодично продаются в овощных отделах магазинов, но можно получить их и самостоятельно и добавлять в пищу, готовить зеленые коктейли – смути. Также важно тщательно мыть продукты перед их приготовлением и употреблением в пищу.
Весной не следует увлекаться различными стимуляторами, например, чрезмерным потреблением кофе, черного чая и энергетических напитков, так как при их усиленном потреблении используются резервы организма, а за кратковременным приливом сил последует резкое снижение энергии и слабость.
Несмотря на то, что спортивные клубы сейчас закрыты, нельзя забывать о занятиях физкультурой. Если Вы не спортсмен, рекомендуется подвигаться в течение 30 минут, например, отправиться погулять в места,где меньше людей. В идеальном случае желательно объединить прогулку с умеренной кардионагрузкой, например, бегом или ездой на велосипеде. Отличный способ для поддержания себя в хорошей физической форме и укрепления устойчивости к стрессу – это скандинавская ходьба. Она помогает также синтезу гормонов и регулированию циклов сна.
Как безопаснее делать покупки в магазине?
Сейчас наиболее безопасный способ совершения покупок – это онлайн-шопинг и удаленная бесконтактная доставка. Если избежать похода за покупками не удается, желательно, чтобы в магазин ходил только один член семьи. Нужно обязательно составить список того, что необходимо купить, а также планировать запас продуктов питания на несколько дней, чтобы проводить в магазинах как можно меньше времени. В магазине – непременно соблюдать дистанцию между людьми – не менее 2 метров друг от друга. Во время посещения магазина пользуйтесь также средствами для дезинфекции поверхностей, например, ручек магазинных корзин для покупок, а также антисептиками для рук. Оплату производите банковской картой. Если человек плохо себя чувствует или заболел ОРВИ и вынужден посещать общественные места, желательно пользоваться маской. Маска также необходима при уходе за пациентом, инфицированным Covid-19. Иммунолог Д-р. Линева подчеркивает, что людям с острыми респираторными вирусными симптомами необходимо соблюдать "этикет кашля":
- соблюдать социальное дистанцирование;
- во время чихания или кашля прикрывать рот одноразовой салфеткой или локтем, после чего вымыть руки.
Также специалист напоминает, что во время кризиса нужно проявлять особую заботу о пожилых людях, например, помочь с доставкой продуктов питания.