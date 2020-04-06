Тюрьма, смена ориентации, порно и стендап. Что стало с первыми звёздами "Дома-2"?

Сейчас Александр трудится психологом и ведёт различные бизнес-тренинги. Кстати, именно там он и познакомился со своей второй женой.

Виктория Карасёва (Тори)

Была на проекте с 30 сентября 2005 года по 6 июля 2009 года. Девушка в "Доме-2" заработала репутацию прямолинейной, а иногда и жёсткой участницы. На проекте девушка создала пару с Русланом Проскуровым и радовала зрителей бурными скандалами и даже драками. После одной из таких ссор пара рассталась. Вскоре после этого Тори начала встречаться с Вячеславом Дворецковым и даже вышла за него замуж.

В 2009 году Карасёва получила страшную травму - осколок мидии, попавшийся ей в пицце, разрезал девушке пищевод. Виктория перенесла несколько операций, после чего получила инвалидность второй группы. Это поставило крест на её мечтах стать певицей.

В одном из интервью Карасёва признавалась, что до сих пор испытывает боль, а ресторан, с которым она судилась, так и не выплатил ей компенсацию.

В 2017 году стало известно, что Карасёва и Дворецков расстались, а в марте этого года звезда реалити-шоу рассказала о том, что уже три года встречается с девушкой - её избранницу зовут Алёна Андреева. Девушки не стесняются демонстрировать свои чувства в социальных сетях и даже выкладывают видео, на которых целуют друг друга.

Стас и Оскар Каримовы

Братья-близнецы пользовались большим успехом у девушек на проекте. Весёлые парни, играли на гитаре и танцевали брейк-данс, но личную жизнь построить на проекте так и не смогли.

Стас был безответно влюблён в Ольгу Бузову, а Оскар ухаживал за ведущей проекта Ксенией Бородиной. В итоге братьям пришлось покинуть телепроект.

Сегодня Каримовы выступают с диджей-сетами и успешно гастролируют как вместе, так и поодиночке. Кроме того, братья открыли небольшую турфирму в Чебоксарах и собственный магазин одежды.

Каримовы стараются не афишировать свою личную жизнь. Известно, что сразу после ухода с "Дома-2" Стас познакомился со своей будущей женой Еленой, на которой в 2012 году женился и сейчас воспитывает дочь супруги от первого брака. Оскар живёт в гражданском браке уже более 10 лет. Детей пока нет.

Елена Беркова

19-летняя эпатажная участница пробыла на проекте всего 56 дней, а затем выяснилось, что до реалити-шоу Беркова снималась в порнофильмах. К тому времени Елена в "Доме-2" начала бурные отношения с Романом Третьяковым, но из-за скандальных подробностей её прошлой жизни, девушке пришлось покинуть проект.

После "Дома-2" Беркова работала на телевидении, участвовала в выборах мэра города Сочи, а также снималась в видеоклипах и кино (на этот раз менее откровенном).