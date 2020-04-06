Тюрьма, смена ориентации, порно и стендап. Что стало с первыми звёздами "Дома-2"?

11 мая 2004 года 15 клёвых людей начали строить свою любовь на проекте "Дом-2". Строят они её до сих пор, а о доме никто уже и не вспоминает. За 16 лет на проекте побывало свыше двух тысяч человек, но запомнились зрителям далеко не все.
Да, смотреть "Дом-2" сегодня уже немодно, а признаваться в этом вообще стыдно. Тем не менее, уверены, что нет тех, кто никогда не смотрел это реалити-шоу и не знает никого из участников.
16 лет назад это было по-настоящему свежо, интересно, а у телевизоров собирались все поколения - от самых маленьких до бабушек с дедушками. Именно о том периоде и хотелось бы вспомнить. Сегодня мы расскажем вам о самых ярких первых участниках знаменитой "телестройки".
Ольга Николаева (Солнце)
Девушка появилась на проекте в первом составе участников и сразу же запомнилась телезрителям своим хулиганским поведением, прямотой и независимостью. В "Доме-2" Николаева оставалась 1460 дней, но любовь так и не построила.
Именно "Солнце" написала музыку и слова песни "15 клёвых людей", с которой начинаются выпуски "Дом-2".
Сегодня 36-летняя Ольга редко появляется в телевизоре, много путешествует, активно ведёт Instagram (181 тысяча подписчиков) и выступает в качестве ди-джея.
Май Абрикосов
Кстати, с этим молодым человеком "Солнце" на проекте провела полтора года, но из-за неумения уступать друг другу пара рассталась. Абрикосов был на проекте с 9 июля 2004 года по январь 2007 года.
38-летний Роман Тертишный (именно так по-настоящему зовут Абрикосова) сегодня живёт без камер и зрителей в Воронежской области. Участник "золотого состава" телепрограммы здорово изменился, с головой ушёл в религию и в своём Instagram (19 тысяч подписчиков) редко вспоминает о "телестройке".
Роман Третьяков
Лысый парень из Таганрога с самого начала проекта зарекомендовал себя сильным игроком. На проекте Третьяков сначала строил отношения с Еленой Берковой, но продлились их отношения недолго, так как девушку попросили покинуть проект из-за того, что раньше она снималась в порно.
Затем долгое время Третьяков "строил любовь" с Ольгой Бузовой, но в 2007 году пара рассталась. Кстати, спустя 12 лет экс-влюблённые встретились на съемках шоу Comment Out. Эта встреча стала большой неожиданностью для Бузовой, которая расстерялась и даже не поздоровалась с Романом.
Сегодня Третьяков работает над тем, чтобы его перестали ассоциировать с "телестройкой". После ухода из проекта Роман долго не появлялся на телевидении, но в 2017 году снова "затветился" на ТНТ в программе "Открытый микрофон". В данный момент Третьяков ведёт свадьбы, праздничные мероприятия и активно занимается стендапом.
Степан Меньщиков
Был на проекте с мая 2004 года по март 2009 года. Несмотря на свою довольно обычную внешность, Меньщикова до сих пор называют "главным ловеласом проекта". Степан встречался на проекте с Алёной Водонаевой, а затем с Викторией Боней. До свадьбы, правда, дело так и не дошло.
После ухода с "Дома-2" Меньщиков был ведущим нескольких шоу на телевидении, а сейчас занимается организацией мероприятий и выступает на корпоративах. В 2011 году Степан женился, а супруга подарила ему сына и дочь. В 2018 году пара развелась и сейчас у Степана новая любовь - женщина по имени Ангелина.
Сэм Селезнёв
Был на проекте с 25 марта 2005 года по 7 февраля 2008 года. Там он запомнился благодаря отношениям с Анастасией Дашко. Пару считали довольно крепкой, но построить любовь за пределами "телестройки" участники так и не сумели.
Селезнёв после шоу вернулся в Краснодар, где открыл собственный бизнес по организации свадеб и других мероприятий. Иногда Сэм выступает в клубах как диджей. В 2018 году Сэм женился на своей возлюбленной Юле, с которой встречался более 7 лет, а в 2020-м у пары родился ребёнок.
Анастасия Дашко
После расставания с Сэмом Селезнёвым о Дашко не было слышно до 2011 года, пока она не стала героиней криминальных хроник. Девушка занималась бизнесом по перепродаже стройматериалов, но ей предъявили обвинение по факту мошенничества. В итоге Дашко приговорили к трём годам лишения свободы.
Через два года Дашко вышла из тюрьмы по УДО, в 2015 году вышла замуж, родила ребёнка (а потом и второго) и теперь всё время посвящает семье. Муж Дашко - кикбоксёр Контантин Кулешов, а крёстной мамой первенца стала Ольга "Солнце".
Александр Нелидов
Его помнят как первого молодого человека Ольги "Солнце". Правда, в итоге, Александр женился на другой участнице проекта - Наталье Павловой. Они стали второй парой, которая официально узаконила свои отношения на проекте, но уже через два года влюбленные развелись.
После "Дома-2" Нелидов и Павлова долго не прожили вместе, они развелись. Сейчас Наталья замужем, растит ребёнка. Александр тоже женился второй раз и в новом браке с девушкой Екатериной у него родилась дочь Маша.
Сейчас Александр трудится психологом и ведёт различные бизнес-тренинги. Кстати, именно там он и познакомился со своей второй женой.
Виктория Карасёва (Тори)
Была на проекте с 30 сентября 2005 года по 6 июля 2009 года. Девушка в "Доме-2" заработала репутацию прямолинейной, а иногда и жёсткой участницы. На проекте девушка создала пару с Русланом Проскуровым и радовала зрителей бурными скандалами и даже драками. После одной из таких ссор пара рассталась. Вскоре после этого Тори начала встречаться с Вячеславом Дворецковым и даже вышла за него замуж.
В 2009 году Карасёва получила страшную травму - осколок мидии, попавшийся ей в пицце, разрезал девушке пищевод. Виктория перенесла несколько операций, после чего получила инвалидность второй группы. Это поставило крест на её мечтах стать певицей.
В одном из интервью Карасёва признавалась, что до сих пор испытывает боль, а ресторан, с которым она судилась, так и не выплатил ей компенсацию.
В 2017 году стало известно, что Карасёва и Дворецков расстались, а в марте этого года звезда реалити-шоу рассказала о том, что уже три года встречается с девушкой - её избранницу зовут Алёна Андреева. Девушки не стесняются демонстрировать свои чувства в социальных сетях и даже выкладывают видео, на которых целуют друг друга.
Стас и Оскар Каримовы
Братья-близнецы пользовались большим успехом у девушек на проекте. Весёлые парни, играли на гитаре и танцевали брейк-данс, но личную жизнь построить на проекте так и не смогли.
Стас был безответно влюблён в Ольгу Бузову, а Оскар ухаживал за ведущей проекта Ксенией Бородиной. В итоге братьям пришлось покинуть телепроект.
Сегодня Каримовы выступают с диджей-сетами и успешно гастролируют как вместе, так и поодиночке. Кроме того, братья открыли небольшую турфирму в Чебоксарах и собственный магазин одежды.
Каримовы стараются не афишировать свою личную жизнь. Известно, что сразу после ухода с "Дома-2" Стас познакомился со своей будущей женой Еленой, на которой в 2012 году женился и сейчас воспитывает дочь супруги от первого брака. Оскар живёт в гражданском браке уже более 10 лет. Детей пока нет.
Елена Беркова
19-летняя эпатажная участница пробыла на проекте всего 56 дней, а затем выяснилось, что до реалити-шоу Беркова снималась в порнофильмах. К тому времени Елена в "Доме-2" начала бурные отношения с Романом Третьяковым, но из-за скандальных подробностей её прошлой жизни, девушке пришлось покинуть проект.
После "Дома-2" Беркова работала на телевидении, участвовала в выборах мэра города Сочи, а также снималась в видеоклипах и кино (на этот раз менее откровенном).
В 2011 году экс-участницу "Дома-2" приговорили к условному сроку за хранение амфетамина, в 2017 году она снова снялась в порно (на этот раз со своим мужем актёром Андреем Стояновым), а в конце 2018 года Беркова развелась. Для 35-летней Берковой это был пятый брак.