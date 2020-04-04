Администрация Сейма объявила закупку цветочных композиций на 20 000 евро

Администрация Сейма объявила закупку на покупки цветочных композиций, предполагаемая цена контракта составляет 19 999 евро, свидетельствует информация, доступная в Электронной системе закупок.
Сейм планирует закупать цветочные композиции для мероприятий национального и международного значения, а также для официальных мероприятий местного значения.
О закупке было объявлено 3 апреля, подать заявку можно до 17 апреля.
Такая закупка оказалась понятной не всем.
Председатель фракции Союза "зеленых" и крестьян в Сейме Улдис Аугулис выразил мнение, что в настоящее время, когда в стране объявлен режим чрезвычайной ситуации и во многих отраслях требуется дополнительная поддержка со стороны государства, недопустимо расходовать бюджетные средства на незначительные цели.
Идешь в ногу со временем? Мы тоже. RUS.TVNET.LV теперь есть и в Telegram! Подписывайся!