Администрация Сейма объявила закупку цветочных композиций на 20 000 евро

Сейм планирует закупать цветочные композиции для мероприятий национального и международного значения, а также для официальных мероприятий местного значения.

О закупке было объявлено 3 апреля, подать заявку можно до 17 апреля.

Такая закупка оказалась понятной не всем.

Председатель фракции Союза "зеленых" и крестьян в Сейме Улдис Аугулис выразил мнение, что в настоящее время, когда в стране объявлен режим чрезвычайной ситуации и во многих отраслях требуется дополнительная поддержка со стороны государства, недопустимо расходовать бюджетные средства на незначительные цели.