Вс, 5.04.2020
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Главный инфекционист назвал сферы, сотрудникам которых стоит быть особенно осторожными

Уга Думпис

ФОТО: LETA

Главный инфекционист Министерства здравоохранения Уга Думпис в микроблоге Twitter отметил, что Covid-19 ищет и находит те места, в которых люди проводят вместе продолжительное время.

По его словам, среди рабочих мест, которые в настоящее время являются легкой целью для вспышки коронавируса, - больницы, приюты, дома престарелых, тюрьмы, армия итд.

"Борьба с болезнью в таких условиях особенно сложна, поэтому важно, чтобы все работающие в этих местах были очень мобилизованы", - подчеркивает Думпис.

Согласно последней информации, в субботу, 4 апреля, болезнь была диагностирована у еще одного сотрудника Латвийского онкологического центра и еще одного сотрудника центра социальной помощи Stella Maris.

Сотрудник онкологического центра не является медицинским работником и не работал с пациентами ежедневно. Сотрудник Stella Maris, в свою очередь, отправился в самоизоляцию сразу после того, как Covid-19 был найден у одной из клиенток центра.

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