Главный инфекционист назвал сферы, сотрудникам которых стоит быть особенно осторожными

По его словам, среди рабочих мест, которые в настоящее время являются легкой целью для вспышки коронавируса, - больницы, приюты, дома престарелых, тюрьмы, армия итд.

"Борьба с болезнью в таких условиях особенно сложна, поэтому важно, чтобы все работающие в этих местах были очень мобилизованы", - подчеркивает Думпис.

Согласно последней информации, в субботу, 4 апреля, болезнь была диагностирована у еще одного сотрудника Латвийского онкологического центра и еще одного сотрудника центра социальной помощи Stella Maris.

Сотрудник онкологического центра не является медицинским работником и не работал с пациентами ежедневно. Сотрудник Stella Maris, в свою очередь, отправился в самоизоляцию сразу после того, как Covid-19 был найден у одной из клиенток центра.