Пн, 6.04.2020
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Анна из Индии: недавно я обменяла пиво на гречку. Когда вернусь домой - не знаю

Анна.

ФОТО: Из личного архива

Россиянка Анна минувшей зимой уехала в Индию, где планировала провести несколько месяцев. Обратный билет она намеревалась купить перед вылетом в Москву - где-то в начале апреля. Однако, Россия закрыла международное сообщение, репатриационные рейсы отменены, а в Индии - жесткий карантин. Вернуться в Москву - невозможно. В интервью RUS.TVNET Анна рассказала, как люди меняются едой, а также, правда ли это, что индийские полицейские бьют людей палками. 

Анна находится в деревне Арамболь штата Гоа. О введении карантина она узнала от знакомых - информации о предстоящих изменениях мало, все узнается "по слухам". 

"Изначально премьер-министр сказал, что в стране карантин на один день - просто сидите все дома 22 марта и никуда не выходите. Многие люди кинулись закупаться, но мы с подругой решили, что нам всего хватит - что там, всего один день. Но когда карантинным объявили следующий день, то мы запаниковали - у нас не было еды, мы даже не купили воды", - рассказывает Анна. И карантин двумя днями не закончился - пока известно, что он продлится 21 день. 

Видео: очередь у магазина в деревне Арамболь, штат Гоа, Индия. 

В маленьких магазинах в первые дни карантина начали продавать еду тайком - утром и вечером. Но у некоторых хозяев после этого были проблемы с полицией. 

Через несколько дней власти разрешили торговлю в течение нескольких часов утром. Люди сметали все, что видели. 

"В магазины перестали запускать - стоишь на улице, говоришь продавцу, что тебе надо, и он это приносит, без возможно посмотреть на полки и сделать выбор", - рассказывает Анна, отмечая, что сейчас стало немного легче  - в магазины в разрешенные часы пускаю, предварительно капнув покупателям на руки каким-то дезинфицирующим средством.

В очереди все стоят на расстоянии двух метров друг от друга. Магазины работают до десяти утра, но не факт, что успеешь все купить - часов мало, людей много. 

Анна рассказывает, что состоит в группе по обмену - например, кто-то готов обменять пачку кофе на килограмм риса, или бензин на овощи.

"Я увидела, что один парень готов отдать гречку. Спросила, что он хочет взамен - сказал, что было бы хорошо пиво. У меня есть мотоцикл, я поехала, разыскала пиво - что было не просто, и поменяла его на гречку", - говорит Анна. 

Анна недавно  поехала в аптеку после 10 утра. Больше она так делать точно не будет  - на нее, размахивая бамбуковой палкой,  набросился полицейский - кричал, чтобы уезжала.  

"Он меня не ударил, но было ужасно  - столкнуться с такой агрессией. Как будто я преступник какой-то. Я ведь просто спросила, в какие часы можно выезжать, что-бы не нарушать ничего. Такой акт агрессии останется в памяти на долго", - рассказывает Анна. 

Как вернуться домой - неизвестно 

Анна рассказывает, что в России появилась благотворительная организация, которая высылает застрявшим в Индии соотечественникам деньги - порядка 20 тысяч рублей (+/- 237 евро) на одного члена семьи. 

Власти Индии продлевают визу (россиянам она нужна)  - желательно подать заявление, что ты находишься в стране и не можешь выехать.

"Идут на встречу, понимают", - говорит Анна. 

Россия закрыла международное авиасообщение. В очереди на репатриацию Анна зарегистрировалась -  она 1700-я  в списке. Никаких рейсов, как и информации о возможности вернутся в Москву  - нет. 

"Я знаю, что людей вывозили из Дели. Но только тех, кто поехал в Индию на короткий срок, по путевке. С такими  как я, которые приехали пожить - неизвестно, что будет дальше. Многие мои друзья из России, которые находятся здесь, стараются не унывать и принять ситуацию, как она есть", - заключает Анна.

Анна

ФОТО: Из личного архива

Как уже сообщал RUS.TVNET, в ночь с 3 на 4 апреля Россия остановила все международные пассажирские авиарейсы, включая репатриационные. По состоянию на начало апреля, как минимум  35 тысяч российских туристов оставались за границей.

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