Призыв Латвийской ассоциации журналистов к правительству, предпринимателям и обществу

С момента объявления режима чрезвычайного положения в стране интерес жителей Латвии к происходящему в связи с Covid-19 быстро рос. В последние недели новостные интернет-порталы посетило рекордное число жителей, выросло число зрителей телепередач. Это высокий уровень доверия и признания для латвийских журналистов. Спасибо вам за это!
В то же время доходы от рекламы, которая является главным источником доходов СМИ, быстро падают. Опрос членов LŽA показывает, что во всех СМИ остановлены запланированные рекламные кампании, отменены уже начатые, начать рекламироваться в ближайшее время не планируют. Часть СМИ уже снизила зарплаты, другие планируют уволить часть работников, но этими действиями нельзя покрыть убытки и продолжать работать.
Если не получить поддержку, то большую часть СМИ от закрытия разделяет один шаг. Это означает, что без достоверной информации останется значительная часть общества.
Чтобы поддержать СМИ и чтобы они и в дальнейшем могли обеспечить общество столь необходимой информацией о Covid-19, мы призываем:
Правительство
1. Предоставить финансовую поддержку СМИ, которые до сих пор производили качественное содержание, которые социально ответственны и соблюдают хорошую журналистскую практику. LŽA призывает относить поддержку уже имеющимся качественным проектам, не требуя в напряженных условиях создания новых проектов. Призываем пересмотреть единые критерии, не концентрируясь на форме деятельности получателя поддержки, но поддержав производство качественного содержания.
2. Найти возможности оплачивать платные передачи на ТВ и радио.
3. Найти возможности оплатить доставку платной печатной пресс.
4. Принять решение об отмене ограничений рекламного рынка.
Предпринимателей и госучреждения
Призываем латвийских предпринимателей и госучреждения, которые сейчас рекламируются на зарубежных платформах соцсетей, поддержать местные СМИ и размещать рекламу в них. Это наше предложение не требует дополнительных затрат, так как благодаря этому шагу никто не окажется в проигравших, совсем наоборот, будет возможно поддержать экономику Латвии и ее скорейшее выздоровление.
Общество
Призываем всех жителей Латвии абонировать и/или жертвовать СМИ, производящим качественное содержание.
И главное - призываем читать, слушать и смотреть, чтобы общество Латвии было обеспечено всей нужной информацией для удачного преодоления кризиса! Без вас в нашей работе нет смысла.
Мы сильны, профессиональны и устойчивы только вместе. Сильные СМИ означают информированное общество. В это время, во время Covid-19, это означает и здоровое общество с жизнеспособной экономикой.
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