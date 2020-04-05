Почему кубинские врачи рискуют жизнью в Италии и других странах

Их встречали как героев: 52 кубинских врачей, приземлившихся в аэропорту Милана, итальянцы приветствовали аплодисментами, некоторые даже плакали. Из Милана врачи сразу отправились в Кремону и другие города в регионе Ломбардия - помогать итальянским коллегам бороться с эпидемией коронавируса SARS-CoV-2.

В середине марта правительство Италии, наиболее пострадавшей от коронавируса, заявило, что нуждается в помощи. Куба рассмотрела официальную просьбу о помощи в сжатые сроки. По данным Всемирного банка, на тысячу жителей Кубы приходится около 8 врачей. В Италии, где вирус стремительно распространяется, врачей и медицинского персонала катастрофически не хватает. "Сотрудничество с другими странами в борьбе с COVID-19 является формой взаимопомощи", а кубинские врачи - "достойным примером нашей солидарности", говорится на странице кубинского министерства здравоохранения в Twitter.

Кубинские врачи - основной источник валюты для Гаваны

Однако, отправляя своих медиков в кризисные регионы, власти Кубы руководствуются отнюдь не альтруизмом. Для официальной Гаваны работа врачей за рубежом является частью внешней политики Кубы. Еще со времен Фиделя Кастро "медицинская дипломатия" считается своего рода идеологическим инструментом и должна позитивно влиять на имидж страны за рубежом. Кроме того, труд врачей и медсестер давно стал одной из самых доходных статей экспорта кубинской экономики и одним из важнейших источников поступлений в бюджет.

По данным Конференции ООН по торговле и развитию (UNCTAD), ежегодная валютная выручка Кубы от оказания медицинских услуг за рубежом составляет почти 11 млрд долларов США. Для сравнения: в 2018 году кубинский экспорт таких товаров, как сахар-сырец, табак, никель и ром составил около 3 млрд долларов.

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В основном кубинские врачи работают в странах Африки и Латинской Америки. Правительство страны утверждает, что валюта, заработанная врачами за рубежом, идет на усовершенствование национальной системы здравоохранения. Однако отследить точно, куда уходят деньги, невозможно.

Помощь в преодолении эпидемии Эбола и коронавируса

В 2014 году Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) высоко оценила работу кубинских медиков в странах Западной Африки во время борьбы с вирусом Эбола. Куба была первой страной, выразившей готовность отправить своих медиков для помощи пострадавшим регионам и направила более 460 медицинских работников в Сьерра-Леоне, Либерию и Гвинею - страны, наиболее охваченные эпидемией лихорадки Эбола. 165 кубинских врачей работали по прямому поручению ВОЗ.

"У ВОЗ был очень позитивный опыт работы с кубинскими врачами во время эпидемии Эбола, - говорит эксперт по Кубе Берт Хоффман (Bert Hoffmann) из Института латиноамериканских исследований GIGA. - Кубинские бригады быстро мобилизовались и действовали крайне эффективно".