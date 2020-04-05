СМИ: Covid-19 заразилась беременная невеста Бориса Джонсона

Как отмечает Super.ru, 31-летняя Саймондс рассказала о заболевании сама.

Она заболела примерно в то же время, что и ее жених Борис Джонсон.

В результате, она всю неделю пролежала в постели и только сейчас пошла на поправку.

Напомним, о том, что Борис Джонсон заразился коронавирусом, стало известно 27 марта.

В свою очередь 25 марта Covid-19 был обнаружен у принца Чарльза. Его супруга, герцогиня Корнуоллская Камилла, также прошла тест на Covid-19, но он оказался отрицательным.

71-летний принц Чарльз провел семь дней в Шотландии (в королевском поместье Балморал) в одиночестве, после чего прекратил режим самоизоляции.