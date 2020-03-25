Принц Чарльз заразился коронавирусом

Как сообщает The Telegraph, в настоящее время член королевской семьи работает из дома с лёгкими симптомами. Он соблюдает режим самоизоляции.

В пресс-службе Букингемского дворца отметили, он работает в обычном режиме и не всё время находится в своём доме в Шотландии.

Жена Чарльза герцогиня Корнуольская/Ротсейская Камилла Паркер Боулз тоже сдала тест, но он дал отрицательный результат. Женщина находится в доме вместе с супругом.

В заявлении представителей члена монаршей семьи говорится: