Принц Чарльз заразился коронавирусом

71-летний Принц Уэльский Чарльз сдал положительный тест на коронавирус.
Как сообщает The Telegraph, в настоящее время член королевской семьи работает из дома с лёгкими симптомами. Он соблюдает режим самоизоляции.
В пресс-службе Букингемского дворца отметили, он работает в обычном режиме и не всё время находится в своём доме в Шотландии.
Жена Чарльза герцогиня Корнуольская/Ротсейская Камилла Паркер Боулз тоже сдала тест, но он дал отрицательный результат. Женщина находится в доме вместе с супругом.
В заявлении представителей члена монаршей семьи говорится:
"От кого именно Принц заразился, установить невозможно, учитывая большое количество мероприятий, в которых он принял участие в последние недели, выполняя свои общественные обязанности".