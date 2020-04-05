"Золотые" дезинфекторы в магазинах Латвии: до 140 евро за литр

Передача De facto обнаружила, что отдельные средства для дезинфекции в переводе цены на один литр стоят до 140 евро за литр.

С введением режима ЧС в латвийских магазинах быстро опустел ряд полок: продукты с длительным сроком хранения, товары гигиены, а также средства дезинфекции. Медицинские маски из аптек пропали еще раньше. Уже вскоре часть товара на полки вернулась. Однако, опасаясь повышения цен, Министерство экономики дало задачу PTAC провести мониторинг цен на установленные группы товаров.

Сейчас центр начал 22 проверки по факту возможно необоснованного повышения цен.

Например, у строительного цента Kurši потребовали объяснить, почему упаковка из десяти респираторов, стоившая 24,55 евро, предлагается по особой цене - 35 евро. В свою очередь в Cenu klubs упаковка с 50 масками для лица продавалась за 50 евро или по 1 евро за штуку.

В четырех случаях изменение цен обосновали повышением закупочной цены. Контролеры нарушений пока не усмотрели.

"На этом рынке мониторинг цен невозможен, так как эти продукты просто не повторяются. Если вы придете на этой неделе в строительный магазин, там уже будут не те продукты, что на прошлой неделе, а совершенно другие. Таким образом фактически истинные цены мы однозначно не можем сравнивать", - сказала руководитель PTAC Байба Витолиня.

В ситуациях, когда по упомянутым причинам сравнить цены невозможно, контролеры пытаются убедиться, что наценка магазина не больше, чем на другие товары той же группы.

De facto исследовала, что, например, различные средства для дезинфекции рук в разных магазинах отличаются в разы. Например, на полках Latvijas balzams из собственное средство для дезинфекции стоит примерно семь евро за литр. Впрочем - нужно покупать сразу четыре литра.

Средство для дезинфекции Seal (0,3 литра) в Drogas в середине прошлой недели стоил четыре евро или примерно 13 евро за литр, а в конце недели - уже 6 евро или примерно 20 евро за литр. В свою очередь в отдельных интернет-магазинах этот товар продают еще дороже. К примеру, одно технологическое предприятие предлагает за 18 евро, если покупать сразу три штуки. Или салон красоты - за девять евро. Они поясняют цену тем, что покупают товар у посредника.

В том же самом интернет-магазине продается другое средство для дезинфекции, которое в пересчете на литр стоит 98 евро.

Но рекорд - 119,8 евро за литр - у продукта Vital Charm с сайта dezinfekcijai.lv (50 мл - 5.99), который в конце недели продавался еще дороже - за 6,99 или 139,8 евро за литр.

Сейчас ни в аптеках, ни в супермаркетах, ни даже в интернет-магазинах нельзя купить защитные маски. Именно на этот товар в последние месяцы цены поднялись вплоть до 100 раз.

Ранее упаковка из 50 масок стоила 1,79 без PVN или примерно четыре цента за штуку. Сейчас же один оптовик, которому товар приходит с завода в Китае, продает маски по 65 центов за штук (около 32 евро за 50 штук). К этой цене еще нужно прибавить еще затраты на расходы, а также нужно считаться, что покупать придется действительно огромный объем.

Более доступны для потребителей предложения с портала объявлений ss.com. Однако и там дешевле, чем за 80 центов или 40 евро за 50 масок не купить. Впрочем, и они распроданы, но продавец обещает, что будут еще и за ту же цену.

Другой продавец рассказывает, что сам получил упаковку за 40 евро (50 штук) и сейчас продает за 60 евро или за 1,20 евро за одну маску. Осталось всего десять упаковок, которые ему привез друг из Швейцарии.

Еще один продавец торгует респираторами по 15 евро за штуку, но покупать надо сразу 60. Документов о происхождении товара у продавца нет. На вопрос, как убедиться в качестве, продавец ответил, что если есть сомнения, можно не покупать.

De facto отмечает, что законы Латвии в данный момент не устанавливают никаких ограничений на ценовую политику в режиме чрезвычайной ситуации.