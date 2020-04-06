Пн, 6.04.2020
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Панама: архиепископ благословил верующих с борта вертолета

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ФОТО: Pixabay

Архиепископ Панамы Хосе Доминго Уллоа ввиду пандемии Covid-19, в Вербное воскресенье отметил начало католической Страстной недели полетом на вертолете и благословением верующих с воздуха, сообщает AFP. 

Вертолет с архиепископом пролетел над пустыми улицами, на которые люди выставили пальмовые ветви. 

"Мы переживаем невиданное событие, когда отмечаем Страстную неделю без людей в церквях", - сказал архиепископ. В обычных условиях прихожане приносят пальмовые ветки (в Латвии - вербу), и священнослужитель их освящает. 

Панама закрыла границы и школы, введен полный карантин. Мужчины и женщины могут покидать дома в разные дни недели, только для приобретения продуктов и медикаментов. По воскресеньям выходить из дома нельзя никому. 

В этой стране Covid-19 заболели 1801 человек, 46 из них - скончались. 

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