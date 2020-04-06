Панама: архиепископ благословил верующих с борта вертолета

Вертолет с архиепископом пролетел над пустыми улицами, на которые люди выставили пальмовые ветви.

"Мы переживаем невиданное событие, когда отмечаем Страстную неделю без людей в церквях", - сказал архиепископ. В обычных условиях прихожане приносят пальмовые ветки (в Латвии - вербу), и священнослужитель их освящает.

Панама закрыла границы и школы, введен полный карантин. Мужчины и женщины могут покидать дома в разные дни недели, только для приобретения продуктов и медикаментов. По воскресеньям выходить из дома нельзя никому.