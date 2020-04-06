"Ты вообще латышка, кто тебе будет помогать?": Муцениеце раскрыла причину развода с Прилучным

Актриса призналась, что решалась на развод год. Отношения супругов стали портиться год назад.

"Мне казалось, что это плохая стадия, которая скоро закончится. В итоге чем больше я прощала, тем больше человек себе позволял", - сказала Агата.

Муцениеце подчеркнула, что долго к этому шла.

"Очень давила публичная сторона. Мне казалось, что я разочарую всех, а это будет как-то не комильфо", - пояснила она.

Артистка объяснила, что она до сих пор любит бывшего супруга, но ей надо было решиться на развод. Для этого она однажды утром приняла решение и вспомнила, что "она у себя есть".

Муцениеце признала, что сейчас в ее жизни "трешовый период". Она добавила, что провела тяжелую неделю и много пила, но алкоголь не помогал.

Основной причиной того, что Агата создала эту программу, стали письма от подписчиц, которые просили дать совет, как уйти от мужа. Женщины рассказывали про свои страхи и боль.

Оказывается, Павел Прилучный был изначально уверен, что Агата не разведется с ним. Актриса процитировала бывшего супруга, который сказал: "Ты же вообще латышка, кто тебе тут будет помогать?".

Главное, по мнению женщины, - это перестать бояться и начать действовать.

Мама Агаты сказала ей, что удивлена тому, как ее дочь была терпелива к Павлу. Актриса раскрыла, что муж ей много что запрещал делать. Скорее всего, она сама разрешила ему так себя с ней вести.

"Чувство вины - для меня все еще большой вопрос", - сказала она.

Долгое время она считала, что во всем виновата сама. Но теперь понимает, что это не так. Тем не менее Муцениеце не жалеет о своем браке, хотя в этих отношениях она была настоящей жертвой. Сначала она не хотела выставлять личную жизнь на всеобщее обозрение, но в этом шоу решила рассказать всю правду.