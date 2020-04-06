"Лучшие дни вернутся": королева Елизавета II выступила с официальным обращением

"Я выступаю перед вами в трудное, как нам всем известно, время. Это время потрясений в жизни нашей страны, которое некоторым людям принесло горе, а многим – финансовые трудности. Для всех нас – огромные перемены в повседневной жизни", - сказала она.

Королева поблагодарила всех работников системы здравоохранения, находящихся на передовой, а также социальных работников, и всех тех, кто сегодня рискуя собой продолжает выходить на службу.

"Я уверена: нация присоединится ко мне и заверит вас, что ценит вашу работу. Каждый час вашего тяжелого труда приближает нас к нормальной жизни", - указала Елизавета II.

Она уверена, что совместная борьба поможет победить эту болезнь. Королева надеется, в будущем все смогут гордиться тем, как ответили на этот вызов.

"Это напоминает мне мою самую первую речь в прямом эфире, которую я произнесла в 1940 году при помощи сестры. Мы с сестрой были детьми и выступали здесь, в Виндзорском замке, перед детьми, которых эвакуировали в безопасные места", - вспомнила королева.

Елизавета II объяснила, что Великобритания и ее жители сталкивались с трудностями и раньше, но сейчас все иначе. На этот раз - общее дело.

"Мы добьемся успеха, и этот успех будет принадлежать всем нам... Мы должны черпать утешение в том, что, хотя нам еще многое предстоит испытать, лучшие дни все равно вернутся. Мы снова будем вместе со своими друзьями, снова будем со своими семьями, мы снова будем встречаться", - сообщила королева в завершении.