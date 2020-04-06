Перевощиков о статистике: "Мы выглядим лучше, чем большинство стран Европы"

При сохранении строгого мониторинга можно подумать о смягчении отдельных ограничений, заявил на пресс-конференции в понедельник директор департамента анализа риска и профилактики инфекционных заболеваний Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC) Юрий Перевощиков.
Он уточнил, что смягчение ограничений не означает отмены режима чрезвычайной ситуации.
По мнению Перевощикова, режим чрезвычайной ситуации следует продолжать по крайней мере три недели.
По словам директора департамента, у системы здравоохранения было время, чтобы подготовиться к эпидемии, введены соответствующие меры, чтобы контролировать распространение инфекции в медучреждениях. Например, более доступны стали защитные средства.
К этому выводу эпидемиолог пришел, проанализировав статистику заболеваемости.
Если на позапрошлой неделе было выявлено 217 случаев Covid-19, то на прошлой неделе - 187.
Объемы тестирования были увеличены, но доля положительных тестов уменьшилась с 3% до 2,7%. По мнению Перевощикова, эти данные свидетельствует о стабилизации эпидемиологической ситуации.
"Мы выглядим лучше, чем большинство стран Европы", - добавил он, но от дальнейших прогнозов отказался.
В минувшие сутки Covid-19 подтвержден у девяти латвийцев. Таким образом, по состоянию на 6 апреля число официально подтвержденных случаев Covid-19 в Латвии составляет 542. Госпитализированы 44 человека, 39 - в состоянии средней тяжести, пятеро - в тяжелом.
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