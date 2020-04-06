Covid-19 в Латвии: всего 542. Госпитализированы 44 человека, пятеро - в тяжелом состоянии

В минувшие сутки было проведено 773 анализов, 9 оказались положительными.

На данный момент в Латвии проверены 21453 человека с подозрением на коронавирус, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний. Официально заболевание Covid-19 подтверждено у 542 латвийцев.

Госпитализированы 44 человека, 39 - в среднем состоянии, пятеро - в тяжелом.

Iepriekšējā diennaktī veikti 773 izmeklējumi personām ar aizdomām par Covid-19, infekcija apstiprināta 9 cilvēkiem. Latvijā kopā veikti 21453 izmeklējumi, infekcija apstiprināta 542 personām.

44 pacienti stacionēti, tai skaitā 39 ar vidēju slimības gaitu, 5 ar smagu (NVD dati) — SPKC.gov.lv (@SPKCentrs) April 6, 2020

Как сообщалось, двое пациентов, у которых был обнаружен Covid-19 - скончались. Однако, как сообщают специалисты, у 99-летней женщины и клиента приюта "Синий крест" был ряд хронических заболеваний, которые стали причиной смерти.

Ранее главный специалист Минздрава в инфектологии Уга Думпис заявил, что Латвия, по сравнению с другими странами, в кризисе пандемии Covid-19 выглядит прилично.

Число заразившихся Covid-19 жителей в возрастной категории от 50 до 59 лет за неделю почти удвоилось, достигнув 83 случаев.

Чаще всего Covid-19 болеют в возрастной группе от 30 до 39 лет - в этой категории 139 заболевших, тогда как в возрастной группе от 40 до 49 лет - 103. Кроме того, высокая заболеваемость наблюдается и среди жителей в возрасте от 20 до 29 лет, где обнаружено 89 зараженных Covid-19, сообщает агентство LETA.

По-прежнему наименьшее число пациентов в возрастной группе до 19 лет, где в данный момент известно о 30 зараженных.