Пн, 6.04.2020
Перед тем, как думать над отменой отдельных ограничений, стоит получше оборудовать больницы, а также дождаться более быстрых диагностических тестов. Уга Думпис, инфектолог

Covid-19 в Латвии: всего 542. Госпитализированы 44 человека, пятеро - в тяжелом состоянии

Covid-19. Иллюстрация

ФОТО: CHINE NOUVELLE/SIPA / CHINE NOUVELLE/SIPA

В минувшие сутки Covid-19 подтвержден у девяти латвийцев. Таким образом, по состоянию на 6 апреля, число официально подтвержденных случаев Covid-19 в Латвии составляет 542 случая.

В минувшие сутки было проведено 773 анализов, 9 оказались положительными. 

На данный момент в Латвии проверены 21453 человека с подозрением на коронавирус, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний. Официально заболевание Covid-19 подтверждено у 542 латвийцев. 

Госпитализированы 44 человека, 39 - в среднем состоянии, пятеро - в тяжелом. 

Как сообщалось, двое пациентов, у которых был обнаружен Covid-19 - скончались. Однако, как сообщают специалисты, у 99-летней женщины и клиента приюта "Синий крест" был ряд хронических заболеваний, которые стали причиной смерти. 

Ранее главный специалист Минздрава в инфектологии Уга Думпис заявил, что Латвия, по сравнению с другими странами, в кризисе пандемии Covid-19 выглядит прилично. 

Число заразившихся Covid-19 жителей в возрастной категории от 50 до 59 лет за неделю почти удвоилось, достигнув 83 случаев.

Чаще всего Covid-19 болеют в возрастной группе от 30 до 39 лет - в этой категории 139 заболевших, тогда как в возрастной группе от 40 до 49 лет - 103. Кроме того, высокая заболеваемость наблюдается и среди жителей в возрасте от 20 до 29 лет, где обнаружено 89 зараженных Covid-19, сообщает агентство LETA.

По-прежнему наименьшее число пациентов в возрастной группе до 19 лет, где в данный момент известно о 30 зараженных.

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