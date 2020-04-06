В Эстонии задержан наркопреступник, разыскиваемый полицией Латвии

Мужчина разыскивался в Латвии за подобные преступления, сообщили BNS в полиции.

Руководитель криминального бюро Ляэнеской префектуры Нильс Семпелсон сообщил, что к задержанию подозреваемого привела кропотливая работа полиции.

"Собранные доказательства указывают на то, что задержанный занимался выращиванием марихуаны и незаконным распространением этого наркотического вещества, получая таким образом доход.

По первоначальной информации, мужчина скрывался в Эстонии от латвийской полиции, которая разыскивает его за похожие преступления", - рассказал он.

Перед задержанием 48-летний мужчина передал в месте, где проживал, не менее 1600 г конопли 33-летнему мужчине, которого тоже задержали на месте.

В ходе задержания было найдено почти 2700 г конопли - этого количество достаточно, чтобы вызвать наркотическое опьянение по крайней мере у 3600 человек. Также было конфисковано 215 растений конопли.

По словам прокурора Ольгерда Петерселля, количество найденных и изъятых наркотиков указывает на систематическую деятельность.

"У нас есть обоснованные подозрения, что задержанные получали преступный доход от продажи наркотиков. Чтобы пресечь наркобизнес, прокуратура ходатайствовала о взятии их под стражу на два месяца", - сказал прокурор.

Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и мужчины взяты под стражу.