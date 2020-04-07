Этот вирус не последний, предупреждают ученые. Все дело в животных

Вспышка смертоносной инфекции началась, как известно, на китайском рынке морепродуктов в Ухане, и ученые уже несколько десятков лет обращают внимание, что некоторые заболевания, в числе которых тяжелый острый респираторный синдром (Sars), ближневосточный респираторный синдром (Mers), Эбола и вирус Нипах, передались человеку от животных.

Но проблема заключается не в животных, а в том, как человек к ним относится, говорят ученые.

"Частота пандемий будет только расти, - цитирует Washington Post Питера Дашака, главу американской организации EcoHealth Alliance, занимающейся изучением новых заболеваний. - Это не случайная воля Бога. Это связано с тем, что мы делаем с окружающей средой. Мы должны признать, что нам стоит вести себя менее рискованным образом".

Чтобы попытаться предотвратить новую эпидемию, необходимо по всему миру запретить рынки, где продаются дикие животные, сказала исполнительный секретарь Конвенции о биологическом разнообразии (КБР) Организации Объединенных Наций Элизабет Марума Мрема.

"Если мы не позаботимся о природе, то она позаботится о нас. Было бы неплохо запретить рынки по продаже живых животных, как это сделал Китай и некоторые страны", - сказала Мрема в интервью Guardian.

С представителем ООН согласно и базирующееся в Нью-Йорке Общество защиты животных: "это не только поможет предотвратить распространение болезней, но и решит одну из главных причин исчезновения видов".

После начала эпидемии Китай ввел временный запрет на разведение и употребление в пищу диких животных. Были закрыты тысячи ферм, где разводили дикобразов, виверр и черепах. Но в законе сохранились лазейки, и по-прежнему разрешена продажа диких животных для нужд медицины, в качестве домашних животных и для научных исследований.

Ученые убеждены, что временного запрета недостаточно.

Предполагается, что носителями Sars были виверры Getty Images

Китайская народная медицина также использует диких животных для приготовления компонентов. Буквально недавно китайское правительство, судя по всему, одобрило применение медвежьей желчи для лечения коронавируса.

Активисты опасаются, что подобные исключения в законе откроют дорогу незаконной торговле мясом диких животных. Например, в прошлом так происходило с тиграми и леопардами. Например, скорее всего, можно будет купить мясо панголина, поскольку его чешуя используется в медицинских целях, а ногти служат украшением.

Поэтому пристальное внимание приковано к тому, какие поправки внесут в закон о защите дикой природы, и останутся ли там лазейки.

Разрушение природы

Это не первая эпидемия, которая привлекает особое внимание к торговле дикими животными. В 2002 году Sars, унесший жизни более 700 человек, распространился из Китая. Предполагается, что носителями инфекции были летучие мыши и виверры, но подтверждения этому нет.