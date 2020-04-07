Централизованные экзамены, возможно, не отменят

Сегодня, 7 апреля, она примет участие в совещании министров образования ЕС, где получит информацию о том, как другие страны решают проблему централизованных экзаменов.

"В четверг, 9 апреля, будут известны сроки продления чрезвычайного положения и возможности проведения экзаменов", - сказала Шуплинска.

Она считает, что в 12-х классах экзамены обязательно должны проводиться, но может измениться их количество.

В этом случае вузам не придется менять порядок поступления.

Директор департамента профобразования и образования для взрослых МОН Рута Гинтауте-Марихина сообщила, что в случае, если чрезвычайное положение будет продлено на месяц, квалификационные экзамены в профшколах и централизованные экзамены могут быть проведены с соблюдением всех мер безопасности.

Экзамены могут быть организованы частично удаленно, удаленно или очно, в зависимости от эпидемиологической ситуации.

Скорее всего, в этом семестре очные занятия в школах не возобновятся

В этом семестре очных занятий в школах, скорее всего, больше не будет, заявила Шуплинска на заседании парламентской комиссии по образованию, науке и культуре.

Также она добавила, что чрезвычайное положение планируется продлить на месяц, а возвращение к нормальному режиму работы не будет моментальным.

Министр уже в конце марта заявляла, что режим дистанционного обучения в общеобразовательных и профессиональных школах затянется, и не исключено, что очное обучение в этом учебном году не возобновится, а часть школьников не будет сдавать централизованные экзамены.