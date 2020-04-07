Латвия покупает аппараты ИВЛ

На этом приобретение ИВЛ не прекратится. В рамках Европейской централизованной закупки планируется приобрести 50 инвазивных и 25 не инвазивных аппаратов ИВЛ. На данный момент идет рассмотрение предложений - NVD делает это в сотрудничестве с больницей им. П. Страдиня. На эту закупку будут выделены средства из бюджета на непредвиденные расходы, сообщает LETA.

Также правительство выделило финансирование на приобретение аппаратов и Министерству здравоохранения. Разного вида установки ИВЛ будут приобретены для нужд Рижской Восточной клинической университетской больницы. Закупку координирует Минздрав.

Отмечается, что 76 230 евро будут выделены семи региональным больницам - по 10 890 евро каждой.

Больница должна будет сама приобрести аппарат ИВЛ, если он будет дороже - покрыть разницу из своих средств.

Гулбе отметила, что часть закупок координирует NVD, часть Минздрав, поэтому она располагает информацией, которая есть в представляемом ею учреждении.

По состоянию на 6 апреля в Латвии зарегистрировано 548 случаев Covid-19. Госпитализирован 41 человек, 38 - в состоянии средней тяжести, 3 - в тяжелом. трое пациентов подключены к ИВЛ.

RUS.TVNET уже сообщал, что искусственная вентиляция необходима в тех случаях, когда легкие больше не могут вдыхать достаточно кислорода и выдыхать собравшийся в них углекислый газ. В этом случае аппараты ИВЛ берут на себя функции дыхательной системы.