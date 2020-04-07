Латвия покупает аппараты ИВЛ

Национальная служба здоровья (NVD) приобрела 11 аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ). Общая стоимость составила 36 279 евро, сообщила представитель NVD Синтия Гулбе. Эти аппараты ИВЛ будут переданы медучреждениям.
На этом приобретение ИВЛ не прекратится. В рамках Европейской централизованной закупки планируется приобрести 50 инвазивных и 25 не инвазивных аппаратов ИВЛ. На данный момент идет рассмотрение предложений - NVD делает это в сотрудничестве с больницей им. П. Страдиня. На эту закупку будут выделены средства из бюджета на непредвиденные расходы, сообщает LETA.
Также правительство выделило финансирование на приобретение аппаратов и Министерству здравоохранения. Разного вида установки ИВЛ будут приобретены для нужд Рижской Восточной клинической университетской больницы. Закупку координирует Минздрав.
Отмечается, что 76 230 евро будут выделены семи региональным больницам - по 10 890 евро каждой.
Больница должна будет сама приобрести аппарат ИВЛ, если он будет дороже - покрыть разницу из своих средств.
Гулбе отметила, что часть закупок координирует NVD, часть Минздрав, поэтому она располагает информацией, которая есть в представляемом ею учреждении.
По состоянию на 6 апреля в Латвии зарегистрировано 548 случаев Covid-19. Госпитализирован 41 человек, 38 - в состоянии средней тяжести, 3 - в тяжелом. трое пациентов подключены к ИВЛ.
RUS.TVNET уже сообщал, что искусственная вентиляция необходима в тех случаях, когда легкие больше не могут вдыхать достаточно кислорода и выдыхать собравшийся в них углекислый газ. В этом случае аппараты ИВЛ берут на себя функции дыхательной системы.
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