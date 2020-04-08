В одном из магазинов в Риге всем измеряют температуру. Что с этим не так?

На входе в магазин Sky каждого посетителя ожидает охранник, который измеряет температуру бесконтактным градусником. Как показала практика, зачастую у магазина начинается столпотворение, потому что измерить температуру получается не так быстро, как хотелось бы.

Команда Bez Tabu не стала исключением - на входе у одного из журналистов градусник показал 34,8. На вопрос "Я умираю?" охранник пояснил, что это потому, что человек заходит с улицы - постоял бы чуть с ним, все было бы в норме.

Эпидемиолог Центра профилактики и контроля заболеваний Юрий Перевощиков отметил, что измерение температуры может дать лишь минимальный эффект, потому что зачастую температуры может не быть, а наличие короновируса иметься.

Для измерения температуры также следовало бы привлечь больше людей, иначе это создает обратный эффект - тормозится поток и риск заразиться только возрастает.

Перевощикову нравится зарубежная практика, где в магазины впускают ограниченное число людей, и пока каждый ждет своей очереди, он находится на свежем воздухе. Соблюдая дистанцию два метра, риск заразиться заметно меньше.

Видео: Сюжет Bez Tabu на латышском языке