Хуже, чем в фильме про катастрофы. Впечатляющее происшествие в порту Южной Кореи

В Южной Корее, в порту Пусан, случилась авария: контейнеровоз Milano Bridge навалился на кран, который рухнул. Стрела крана упала на корму контейнеровоза. И на этом не все: еще четыре крана сошли с рельсов.
Инцидент произошел 6 апреля, когда Milano Bridge вместимостью 15 тысяч контейнеров (TEU) в ходе маневра привала перевернулся. Начато расследование причин случившегося, сообщает Maritime Executive.
Удивительно, но пострадал только один человек - оператор крана повредил лодыжку.
Построенный в 2018 году Milano Bridge принадлежит и находится в управлении японской судоходной компании K Line.
Видео: Авария в порту Пусан
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