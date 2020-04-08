Ср, 8.04.2020
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Хуже, чем в фильме про катастрофы. Впечатляющее происшествие в порту Южной Кореи

Скриншот

ФОТО: Ekrānuzņēmums

В Южной Корее, в порту Пусан, случилась авария: контейнеровоз Milano Bridge навалился на кран, который рухнул. Стрела крана упала на корму контейнеровоза. И на этом не все: еще четыре крана сошли с рельсов. 

Инцидент произошел 6 апреля, когда Milano Bridge вместимостью 15 тысяч контейнеров (TEU) в ходе маневра привала перевернулся. Начато расследование причин случившегося, сообщает Maritime Executive. 

Удивительно, но пострадал только один человек - оператор крана повредил лодыжку. 

Построенный в 2018 году Milano Bridge принадлежит и находится в управлении японской судоходной компании K Line. 

Видео: Авария в порту Пусан 

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