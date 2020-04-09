Прогноз для Латвии: пик госпитализаций и смертей от Covid-19 будет в конце апреля

IHME специализируется на обработке медицинской статистики и математическом моделировании. На сайте центра размещен глобальный прогноз по распространению Covid-19, в том числе и для Латвии.

Модель математической симуляции предусматривает три сценария - хороший, плохой и реалистичный - с оговоркой, что в основу моделирования внесены новейшие данные, включая ограничительные мероприятия. А это может меняться каждый день, пишет lsm.lv.

По состоянию на 8 апреля ресурсы латвийской системы здравоохранения выглядят обнадеживающе.

Математическая модель показывает, что наибольшее число госпитализированных придется на 24 апреля. При реалистичном сценарии в этот день в больницы доставят 225 человек. При плохом раскладе - 747 человек, при хорошем - 41.

Даже при самом плохом сценарии коек в латвийских больницах должно хватить. По данным IHME, Латвия может одновременно разместить в больницах до 2600 пациентов.

Максимально негативный прогноз - необходимость в 160 койках интенсивной терапии. При лучшем сценарии - 10, при реалистичном - 51. По данным IHME, во всех реанимационных отделениях в Латвии - 64 места. Это без учета тех коек, которые предусмотрены для "простых" пациентов, например, людей с инсультом и т. п.

Ранее в интервью Латвийскому радио глава Службы неотложной медицинской помощи Лиене Ципуле рассказала, что по всей Латвии 255 реанимационных коек для тяжелых случаев. Еще есть 200 коек интенсивной терапии, которые предусмотрены для пациентов после операций и различных манипуляций. Внушительная часть из них заняты, однако все всегда можно перепрофилировать и мобилизовать.

При реалистичном сценарии распространения Covid-19 потребуется 44 аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ), при худшем - 139. Если же реализуется лучший сценарий, то их понадобится всего 9. У IHME нет данных о количестве аппаратов ИВЛ в Латвии. Здесь стоит отметить, что в данный момент государство проводит закупку аппаратов ИВЛ.

Смерти: ноль, 125 или три сотни?

Максимум смертей может прийтись на 24-29 апреля. При худшем сценарии в эти пять дней каждый день будут умирать по 36-38 человек, при хорошем - обойдется без летальных исходов. Однако средний подсчет IHME показывает 7-8 смертей в день.

Исследовательский центр прогнозирует, что первым днем без летальных исходов станет 17 мая - это при лучшем сценарии. При худшем - 25 мая.

Подсчеты показывают, что в Латвии при реалистичном сценарии от Covid-19 умрут 125 человек, при лучшем - не более 28, а при худшем - 301.