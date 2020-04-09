Хлорохин от коронавируса. В мире скупают это лекарство, но правда ли оно помогает?

В настоящее время в США, Великобритании, Испании и Китае проводится более 20 таких испытаний.

В Америке испытываются также комбинированные методы лечения пациентов с Covid-19 с применением хлорохина, гидроксихлорохина и антибиотика азитромицина.

В каких странах разрешено применять эти медикаменты?

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) в субботу одобрило в качестве экстренной меры применение хлорохина и гидроксихлорохина для лечения Covid-19 в ограниченных случаях в условиях стационара.

В Америке проводится сразу несколько клинических испытаний антималярийных лекарств вкупе с антибиотиками Reuters

Это вовсе не означает, что FDA однозначно признает эффективность этих лекарств. Просто в особых случаях больницы могут запросить эти препараты с государственных складов для лечения больных Covid-19.

Правительство США сообщило, что одна из базирующихся в Германии фармацевтических компаний безвозмездно передала американским властям 30 млн доз гидроксихлорохина.

Это антималярийное лекарство в разных масштабах применяют и в других странах.

Во Франции врачам разрешено прописывать препарат пациентам с коронавирусом, хотя врачебные инстанции и предупреждают о побочных эффектах.

В Индии рекомендовано использование гидроксихлорохина в превентивных целях работниками системы здавоохранения, а также теми, кто контактирует с подтвержденными инфицированными коронавирусом и получил рецепт от лечащего врача.

При этом индийские власти предостерегают от бескотрольного применения антималярийных препаратов и подчеркивают, что их следует использовать только в качестве "экспериментального лекарства" и только в экстренных случаях.

В ряде стран Ближнего Востока разрешено использование этих препаратов или ведутся клинические исследования. Это Бахрейн (где утверждают, что первыми применили гидроксихлорохин для лечения пациентов с коронавирусом), Морокко, Алжир и Тунис.

Хватит ли хлорохина на всех?

Хлорохин и его производные вызвали интерес во всем мире по мере роста заболеваний коронавирусом Getty Images

По мере роста интереса к этому лекарству как к возможной панацее от коронавируса, во многих странах резко возрос спрос на хлорохин. Это привело к его нехватке.

Хлорохин и его производные всегда были широко доступны в аптеках развивающихся стран как средство от малярии.

Однако эффективность таких препаратов постепенно сходила на нет по мере роста устойчивости малярийного плазмодия.

В Иордании введен запрет на продажи гидроксихлорохина в аптеках во избежание панической скупки лекарства. Власти Кувейта приняли схожие меры, там это лекарство теперь доступно только в больницах и медицинскх центрах.

В Кении хлорохин выведен из свободной продажи, и теперь его можно получить только по рецепту.

Индия, крупнейший в мре производитель антималярийных средств, ввела запрет на их экспорт.

Президент Трамп даже обратился с личной просьбой к премьер-министру Нарендре Моди предоставить США доступ к этим лекарствам.

Применять хлорохин без наблюдения врача весьма опасно

Употреблять хлорохин рекомендуется только под наблюдением и с разрешения врача Getty Images

Многие жители Нигерии по-прежнему регулярно употребляют хлорохин как средство от малярии, хотя еще в 2005 году был введен запрет на его использование в превентивных целях из-за ослабления эффективности лекарства.

Когда до Лагоса дошли известия о том, что в феврале в Китае изучали возможность применения хлорохина для лечения коронавируса, люди начали немедленно скупать это лекарство.

А после того, как Дональд Трамп отозвался об этом препарате как о средстве борьбы с вирусом, начался настоящий ажиотаж, и во всех аптеках и магазинах Нигерии лекарство быстро раскупили.

При этом власти настойчиво напоминают жителям, что "ВОЗ не одобряет использование хлорохина для лечения Covid-19".