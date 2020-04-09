Владельцы машин могут приостановить действие полиса OCTA на время ЧС

В период объявленного в стране чрезвычайного положения владельцы автомобилей смогут приостановить действие полиса обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельца сухопутного транспортного средства (OCTA), если автомашина не используется.
Это предусматривают одобренные на внеочередном заседании Кабинета министров поправки к закону о мерах по предотвращению и преодолению последствий в связи с распространением Covid-19.
Действие полиса можно будет приостановить на время, пока транспортное средство не используется.
Чтобы избежать злоупотребления этой возможностью, законопроект предусматривает специальный порядок. Владелец или указанное в свидетельстве о регистрации транспортного средства лицо должно подать в Дирекцию безопасности дорожного движения (CSDD) заявление о временной приостановке регистрации транспортного средства, не сдавая при этом номерных знаков.
За этот период он будет освобожден от налога на эксплуатацию транспортного средства и уплаты налога на легковой автомобиль предприятия.
По окончании чрезвычайного положения регистрация транспортного средства будет возобновлена.
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