Владельцы машин могут приостановить действие полиса OCTA на время ЧС

Это предусматривают одобренные на внеочередном заседании Кабинета министров поправки к закону о мерах по предотвращению и преодолению последствий в связи с распространением Covid-19.

Действие полиса можно будет приостановить на время, пока транспортное средство не используется.

Чтобы избежать злоупотребления этой возможностью, законопроект предусматривает специальный порядок. Владелец или указанное в свидетельстве о регистрации транспортного средства лицо должно подать в Дирекцию безопасности дорожного движения (CSDD) заявление о временной приостановке регистрации транспортного средства, не сдавая при этом номерных знаков.

За этот период он будет освобожден от налога на эксплуатацию транспортного средства и уплаты налога на легковой автомобиль предприятия.

По окончании чрезвычайного положения регистрация транспортного средства будет возобновлена.