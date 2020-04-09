Чт, 9.04.2020
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Звезда канала ТНТ Марина Кравец впервые стала мамой

Марина Кравец

ФОТО: Янис Шкапарс/TVNET

35-летняя телезвезда Марина Кравец родила дочь. Известно, что девочка родилась раньше срока. Мама и малышка чувствуют себя хорошо. Об этом пишет "Комсомольская правда". 

Супруг звезды Аркадий Водахов находился рядом и поддерживал жену во время родов. На своей странице в Instagram Марина написала, что пара ждала малышку совсем в другую дату.

"Рано утром пришлось быстро одеться и поехать на обследование на #ВсякийСлучай. Ехали на полчаса, поэтому собранная для роддома сумка с вещами осталась дома.

Забегая вперед, скажу, что она бы и не пригодилась, вообще все необходимое выдают на месте!", - написала она в соцсетях. 

Пара выезжала налегке, думая, что время собраться еще будет. Но в итоге Кравец уехала рожать.  

"Мы стали родителями чудесной девочки. Все здоровы и счастливы! Чувствуем себя отлично, узнаем друг друга", - отметила она. 

СМИ сообщают, что малышка родилась в роддоме в частной клинике в Москве. Муж Марины является ее коллегой по артистическому цеху - он является членом авторского состава Comedy Club. Пара вместе уже 13 лет. 

В комментария молодые родители стали принимать многочисленные поздравления от коллег. Молодых родителей поздравили Валерия, Анна Седокова, Демис Карибидис, Кристина Асмус и многие другие. 

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