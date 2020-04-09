В Латвии решили, как хоронить скончавшихся с Covid-19, и что делать с их личными вещами

Останки человека, скончавшегося с Covid-19, можно кремировать или хоронить, но гроб во время похорон должен быть закрыт. Люди, проводящие процедуру похорон или кремации должны использовать перчатки и тщательно мыть руки с мылом.

При подготовке тела к похоронам работник должен использовать по меньшей мере средства индивидуальной защиты - перчатки, хирургическую маску, непромокаемый халат с длинными рукавами.

Если инфицированный Covid-19 человек скончался дома, его личные вещи, используя перчатки, необходимо очистить моющим средством, а затем продезинфицировать по крайней мере 70% раствором этанола или 0,5% раствором гипохлорита натрия.

Одежда умершего и другие ткани, например, постельное белье, должны быть постираны в стиральной машине с моющим средством. Рекомендуемая температура воды составляет 90 градусов.

Предметы личной гигиены покойного, например, зубная щетка, памперсы, расческа, которые нельзя продезинфицировать, считаются опасными отходами. Они должны быть собраны отдельно и перед выбрасыванием в общий контейнер для отходов продезинфицированы хлорсодержащими средствами в концентрации 0,5% или помещены в два закрытых мешка и выброшены в общий контейнер для отходов через семь дней.

Помещение, в котором находился инфицированный, следует очистить нейтральным моющим средством, а после - продезинфицировать. Лица, выполняющие эти операции, должны использовать хирургическую маску, перчатки, защитные очки и халат.

Согласно распоряжению Винькеле, тело скончавшегося больного"Covid-19" дезинфицировать не нужно, перед транспортировкой его необходимо будет поместить в специальный мешок.

Распоряжение вступит в силу 10 апреля.