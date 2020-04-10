"Отношения с едой": супермодель Тайра Бэнкс набрала за несколько месяцев 14 кг

В мае прошлого года Тайра Бэнкс побывала на обложке издания Sports Illustrated. Позировала она в купальнике, а поклонники уже тогда обратили внимание на её новые аппетитные формы. Но звезда призналась, что на этом не остановилась.
"У меня интересные отношения с едой. То есть еда для меня — одна из самых важных и приоритетных вещей в жизни. Еда — мое хобби. Это не слишком заметно, потому что на мне пиджак, однако сейчас я почти на 14 килограммов толще, чем в прошлом году, когда снималась для обложки Sports Illustrated!" — рассказала модель в одном из последних видеоинтервью. Она добавила, что о том, чтобы сбросить лишний вес - не думает.
Женщина также призналась, что с удовольствием ест каждый день жареный бекон, кофе с сиропом, бейгл со сливочным сыром, снеки и фастфуд.
Напомним, в мае прошлого года Тайра опубликовала фотографии, на которых позирует в мини-бикини для обложки журнала.
"Это для тех, кому говорили, что они недостаточно привлекательны из-за своего тела, возраста и всего остального", - подписала Тайра свои снимки.
Поклонники супермодели признали в комментариях, что она все еще в прекрасной форме.