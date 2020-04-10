"Отношения с едой": супермодель Тайра Бэнкс набрала за несколько месяцев 14 кг

"У меня интересные отношения с едой. То есть еда для меня — одна из самых важных и приоритетных вещей в жизни. Еда — мое хобби. Это не слишком заметно, потому что на мне пиджак, однако сейчас я почти на 14 килограммов толще, чем в прошлом году, когда снималась для обложки Sports Illustrated!" — рассказала модель в одном из последних видеоинтервью. Она добавила, что о том, чтобы сбросить лишний вес - не думает.